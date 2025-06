Tunisie: Un regard lucide sur le ST - Le grenier du championnat

Finaliste de la Coupe de Tunisie et 6e de rang au classement de L1, le Stade Tunisien a, certes, accusé le coup par rapport au dernier tiers de l'année dernière, mais il a su cependant se maintenir quelque peu en dépit d'un départ massif de joueurs cadres entre-temps.

Au terme d'une saison marquée par des choix forts et une réorganisation profonde menée par Chokri Khatoui, sans toutefois chambarder son ossature, mais en responsabilisant davantage les jeunes du cru, le Stade peut désormais s'appuyer sur un groupe assez bien nanti en valeurs prometteuses et en joueurs- repères pour grandir davantage.

Ce faisant, il faut dire qu'en amont, en milieu de saison et bien avant aussi, malgré les départs d'Oumarou, Jouini, Mejri, Lamine Ndao, Khadhraoui et Ben Abda, l'équipe s'est quelque peu renouvelée avec les Berrima (parti en février), Touré, Bonheur, Ibrahima Djité et autre Agbozo, alors que seul le duo Zghada-Beji n'a pas réussi à percer. Globalement donc, les ajustements opérés ont porté leurs fruits et la construction de l'effectif peut se poursuivre à présent.

Un effectif assez bien dessiné

Aujourd'hui, au Stade Tunisien, un club historique, certes, mais un grenier avant tout, une pépinière de talents, l'important est de renouveler sans perdre son identité de club-formateur qui produit souvent les pépites du football tunisien. Cependant, même s'il faut se rendre à l'évidence et relativiser sans pour autant renoncer à ambitionner le haut du pavé, en regardant avec lucidité la marche des Bardolais et la composition du groupe de joueurs, l'on peut dire que l'objectif a été presque atteint, même si le fait d'atteindre l'apothéose de la Coupe de Tunisie n'a pas suffi à masquer les carences d'un effectif assez bien dessiné, mais en manque d'attaquants-buteurs, bref de détonateurs.

Qu'à cela ne tienne toutefois car l'avenir s'annonce radieux avec l'éclosion de jeunes au talent certain, à l'image des avants Khalil Ayari, Moncef Gharbi, Firas Sfaxi, Najd Dabbebi et Sajed Ferchichi, le milieu Rayan Smaali, ainsi que le défenseur Arous. Mieux encore, puisque Ghazi Ayadi et Youssef Saâfi sont toujours là pour encadrer les candides du groupe, un noyau qui devra à présent être lucide sur les pressions extérieures, ne pas aller plus vite que la musique, bref garder tout simplement les pieds sur terre.