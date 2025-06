Tunisie: L'Armée nationale au service de la sécurité et du développement

Tout le monde s'accorde à dire que l'Armée nationale fait partie intégrante en tant qu'élément incontournable dans le processus de développement global et durable tel que conçu par le Président de la République concernant son projet pour la réussite de la nouvelle Tunisie qui démarre sur des bases solides

En effet, l'oeuvre de développement, dans ses différents aspects, est associée, entre autres, à l'accompagnement de l'Armée nationale, plus précisément de la direction du Génie militaire, un rôle mis en exergue, à maintes reprises, par le Chef de l'Etat.

Ainsi, et pas plus tard que ce mardi, le Président de la République a tenu, en recevant le ministre de la Défense nationale, à passer en revue les contributions positives des forces armées pour la défense de la patrie, bien entendu, mais aussi à tous les secteurs dont plus particulièrement la sécurisation de certaines infrastructures publiques, l'apport au profit de la saison agricole et autres interventions dont la lutte contre les fléaux.

L'autre domaine de taille reste, incontestablement, celui de la participation directe et efficace dans plusieurs projets de développements, dont ceux anciens à Rjim Maâtoug et Al Mohdath dans le gouvernorat de Kébili, et plusieurs autres biens plus récents à l'instar de ceux de la piscine du Belvédère, de la Place Pasteur, de la Maison de la Culture Ibn-Khaldoun sans oublier les places Mongi-Bali et Barcelone à Tunis.

On compte, également, à l'intérieur du pays, la restauration des bassins des Aghlabides et des remparts de la ville de Kairouan, ainsi que l'installation d'un hôpital de campagne dans la ville de Bir Ali Ben Khalifa dans le gouvernorat de Sfax.

Il faut dire que le Génie militaire est devenu une unité au service du développement économique et de la nation, puisque faisant, ainsi, partie des armes dites «savantes», il a été à l'origine de nombreuses applications civiles réalisées grâce au savoir-faire et aux hautes compétences ayant réussi à exécuter bon nombre de projets dans des délais record, confirmant ainsi sa réputation quant à l'efficacité, à la célérité et au professionnalisme.

A ne pas oublier l'apport appréciable aux efforts des divers mécanismes de l'Etat, qu'il s'agisse d'actions de développement, de sauvetage, ou encore de la garantie assurée à la sécurité des examens nationaux, des élections, et autres festivals culturels qui sont à nos portes.

En tout état de cause, les Tunisiennes et les Tunisiens sont fiers de leur armée nationale et du rôle central qu'elle joue dans la sécurité du pays, la réalisation des projets de développement la protection des institutions, symboles de l'indépendance et de la souveraineté de la Tunisie.