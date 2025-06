Tunisie: Réouverture, enfin, de la piscine du Belvédère - Un édifice sportif renaît de ses cendres !

Confinée, il y a maintenant presque 100 ans, dans le poumon vert du Belvédère, à la place Pasteur, à Tunis, la plus ancienne piscine municipale de la ville a, enfin, levé le voile sur son nouveau look parfaitement restauré. A vrai dire, c'est le Président Kaïs Saïed qui avait initié l'idée et lui a donné forme. Et c'est lui qui a fait accélérer la réalisation de ce projet.Reportage.

Et voilà que ce chef-d'oeuvre architectural, longtemps enseveli sous les décombres de l'oubli, renaît, aujourd'hui, de ses cendres. Mardi dernier, cette illustre piscine inconnue vient, de rouvrir ses portes devant un public autre que celui qui l'avait fréquentée par le passé. Cela remonte à l'époque où elle se posait en l'unique édifice sportif dans le pays, implanté dans un endroit verdoyant, surplombant l'avenue Charles-Nicolle, en face de la place Pasteur.

Accessible à tous !

Aussi centenaire qu'elle soit, la piscine a retrouvé son éclat d'antan, suite à une intervention présidentielle, en février 2024, ordonnant sa rénovation dans les plus brefs délais. Huit mois plus tard, ce projet est déjà fin prêt, mais il a fallu attendre l'officiel coup d'envoi, donné en ce 3 juin 2025, par le Chef de l'Etat. Et puis, l'entrée en service d'un monument de natation historique.

Inaugurée en 1933, cette piscine de 33 mètres, a été typiquement rénovée, avec une enveloppe de 18 millions de dinars, tout en gardant son cachet architectural typique, étant donné qu'elle fait partie de l'histoire de la capitale, dans l'ère coloniale. L'accès est, désormais, pour tous. En cette saison estivale, les habitants des quartiers périphériques vont en profiter pleinement, avec des frais censés être à la portée. Sans pour autant trop subir le calvaire d'un transport, généralement, lassant. Et là, Sofiène Belaïd, directeur de la piscine, avait, à maintes fois, précisé que la baignade est désormais possible, à partir du 1er mai jusqu'à fin octobre, à raison de 4 dinars la séance de deux heures. Idem pour les associations et les clubs voulant y accéder.

Il y a de quoi se réjouir

La réouverture de cette piscine municipale aura à égayer l'environnement mitoyen et favoriser aux agglomérations limitrophes un nouvel espace de baignade, de sport et de dépaysement. Natation à longueur de journée, court de tennis, café, climat si clément et déstressant, il y a de quoi se réjouir et prendre l'air à pleins poumons. Les visiteurs s'en donnent à coeur joie. A partir de 8h, jusqu'à 16h, on pourrait ainsi profiter de belles plongées, à raison de quatre séances par jour. Dans une déclaration aux médias, Khaled Ben Yedder, directeur de la Culture, de l'Enfance, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales à la municipalité de Tunis, a rappelé que le tarif d'une séance, d'une durée de deux heures, est de 4 dinars, avec une capacité d'accueil de 75 personnes.

Les billets d'entrée pouvant être acquis directement à la piscine. Et les gradins sont aussi là pour permettre aux supporteurs de la natation d'assister à des compétitions féeriques. La municipalité de la place aura le plein pouvoir de tout programmer. Surtout que le calendrier d'activités semble bien chargé. Cela dit, comme l'a confirmé M. Belaïd, il y aura aussi d'autres activités d'animation : des cérémonies de mariage dont les coûts de location de l'espace sont fixés à 2500 dinars l'heure en été et 1500 dinars le reste de l'année.

«Ainsi, la piscine du Belvédère, qui demeure à nos proximités offre un agréable cadre festif et convivial, d'autant qu'elle serait, pour nous, une destination fort prisée», se félicite un jeune résidant aux alentours. Son camarade de classe, lui, a insisté sur la nécessité de la préserver de l'usure et de tout acte de vandalisme. «Un tel acquis retapé à neuf est un bien public commun qui appartient à tous les jeunes tunisiens. Du reste, la réouverture de cette piscine est de nature à améliorer le quotidien des enfants issus des quartiers relevant du gouvernorat de Tunis et les sortir de l'ornière des jours et des nuits», estime-t-il.