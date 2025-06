Afrique du Nord: Test contre le Maroc Demain à 21h00 - L'équipe nationale débarque à Fès - Avec les meilleurs

Sami Trabelsi compte partir avec son onze-type. Mejbri, Abdi et Ben Slimene sont attendus.

La délégation tunisienne est arrivée à Fès avant ce match intéressant à suivre contre le Maroc demain. C'est que notre équipe nationale a laissé de bonnes impressions lundi contre le Burkina Faso. Une victoire, oui, mais plus que cela, c'est l'attitude du groupe qui a plu, notamment les joueurs pas titulaires d'habitude qui en ont profité pour marquer des points.

Il y a du bon dans ce que l'équipe a produit surtout en deuxième mi-temps. On peut en déduire que c'était fort utile pour un Sami Trabelsi qui a recueilli une bonne idée sur plusieurs joueurs et sur les aspects à améliorer. Pour le test contre le Maroc de demain, il reste amical certes, mais il y a un enjeu considérable. Gagner ou perdre a un impact concret sur la suite pour les deux équipes.

C'est le match le plus lourd des trois tests de ce mois de juin. Engagement, intensité, duels musclés, coeur, spectacle, il y aura un peu de tout cela. Forcément, Sami Trabelsi et son staff comptent utiliser les meilleurs éléments, une sorte d'un onze-type étant donné l'enjeu de la partie que l'on veuille ou non. On s'attend donc à voir Mejbri, Abdi, Ben Slimene, Mastouri, ménagés plus ou moins contre le Burkina Faso, entamer le match. Ils sont expérimentés et savent se débrouiller dans un stade qui va être archicomble et contre un adversaire de métier.

Fraîcheur à trouver

Sami Trabelsi a essayé depuis hier d'aider ses joueurs à trouver la fraîcheur et à récupérer du voyage. En cette fin de saison, les muscles sont si sollicités et tendus, les organismes sont si fatigués que l'essentiel est de trouver un second souffle. Même pour ce match de prestige, Trabelsi devrait passer par une certaine rotation de son effectif. Du moins seconde période où il y aura ces changements pour élever la cadence et mieux gérer l'usure. Achouri, Bronn, Sassi, Aidouni sont aussi des candidats pour une place dès le départ. Une chose est sûre, Sami Trabelsi prend ce match très au sérieux. Il profite du moindre match pour apposer sa touche et convertir l'équipe de Tunisie vers ses idées.