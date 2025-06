Tunisie: Gafsa - Le ferroutage du phosphate, un pilier rétabli pour la CPG

De nouvelles données mettent en lumière une progression notable de l'activité ferroviaire dédiée au transport du phosphate. Le mouvement de transfert de phosphate via les trains, depuis les usines de lavage de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) vers le bassin minier, a enregistré une augmentation de 19% au mois de mai, par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance est notamment due à l'affectation de 4 trains par jour pour le transport du phosphate.

Une amélioration significative depuis le début de l'année. En effet, au mois de mai, environ 460 mille tonnes de phosphate ont été transportées, à raison de 4 trains par jour. Les prévisions indiquent que le volume de phosphate transporté devrait atteindre environ 2 millions de tonnes d'ici la fin de l'année en cours, grâce à la reprise des opérations de récupération et de commercialisation du phosphate en direction de l'usine de la Société tuniso-indienne d'engrais (Tifert), à raison de 2 trains par jour.

Plus récemment, il a été précisé que la compagnie a entamé un redressement progressif du transport du phosphate via ses trains. La reprise du transport de phosphate des stations de lavage de la CPG vers les usines du complexe chimique tunisien à Gabès (Ghannouch) a été effective dès hier, avec l'affectation de 30 wagons transportant 1.448 tonnes.

Cette évolution du transport de phosphate est d'une importance capitale pour la Compagnie des Phosphates de Gafsa). L'accroissement des capacités de transport ferroviaire du phosphate est un indicateur tangible du regain d'activité de l'entreprise. En permettant un acheminement plus efficace et plus volumineux de cette ressource stratégique, la CPG peut non seulement honorer ses engagements commerciaux, mais également envisager une augmentation de sa production et de ses exportations. C'est une étape cruciale pour le redressement financier et opérationnel de la compagnie, lui permettant de retrouver une trajectoire de croissance et de renforcer sa contribution à l'économie nationale.

C'est ainsi que le secteur minier se replace sur de bons rails, et la CPG engage sa remontée. C'est que le retour en force du transport ferroviaire du phosphate se présente comme un signe de relance avec cette optimisation de l'activité ferroviaire, appelée à perdurer dans le temps.