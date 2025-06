Algérie: Journée mondiale de l'environnement - Diverses activités dans les wilayas de l'Est du pays

Constantine — Diverses activités ont été organisées jeudi dans les wilayas de Batna, Guelma et Souk Ahras en célébration de la journée mondiale de l'environnement (5 juin), placée sous le thème "Mettre fin à la pollution plastique".

A Guelma, la maison de l'environnement "Belkacem Zaoui" a abrité une journée d'étude sur "les mécanismes juridiques de régularisation de la situation des entreprises classées" en présence du secrétaire général de la wilaya, Mohamed Benbekhma et a donné lieu à plusieurs conférences présentées par des cadres des directions de l'environnement et de la protection civile sur "la maitrise des risques industriels", "la modalité d'étude du risque industriel" et "les amendements relatifs à la régularisation des entreprises classées du décret exécutif 06-198 du 31 mai 2006".

L'occasion a donné lieu à la tenue dans le même établissement d'une exposition sur la protection de l'environnement, du couvert végétal et de la faune avec la participation de clubs scientifiques et des divers secteurs et organismes concernés.

A Batna, la galerie des expositions "Cherif Merzougui" du pôle culturel et sportif de la cité Kechida a abrité une exposition des produits des entreprises de recyclage des déchets dont le carton et le plastique ainsi qu'une cérémonie en l'honneur des lauréats des prix du "meilleur club écologique scolaire" et de la "meilleure association écologique" en présence des acteurs du secteur et du wali, Mohamed Benmalek.

Nombreuses activités de sensibilisation ont été organisées à Souk Ahras dont une exposition de photos de la grande campagne de nettoyage lancée dernièrement et une autre de volontariat pour la réalisation d'une tranchée à la décharge publique contrôlée de Betom, dans la commune de Taoura.

L'occasion a donné lieu au lancement du concours du "meilleur et plus beau quartier" à l'échelle de la wilaya avec l'objectif de diffuser la culture de protection de l'environnement ainsi qu'à des hommages rendus aux services qui ont participé à la grande campagne de nettoyage en reconnaissance de leur contribution efficace à l'amélioration du cadre de vie des citoyens.