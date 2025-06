Algérie: Bouira - 40.000 hectares de récoltes céréalières assurés contre les incendies

Bouira — Une superficie de 40.000 hectares de récoltes céréalières a été jusqu'à présent assurée contre les incendies avec le début de la campagne moisson-battage coïncidant avec la période des grandes chaleurs, a-t-on appris jeudi auprès de la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA).

"Sur les 73.000 hectares de la surface emblavée à Bouira, une superficie de 40.000 hectares a déjà été assurée contre les incendies de récoltes cette année", a déclaré à l'APS le directeur de la CRMA de Bouira, Mohamed Bechour.

Il a relevé que le nombre de céréaliculteurs qui se rapprochent de la caisse pour assurer leur récolte céréalière contre les incendies a "augmenté", notant que le taux de couverture en matière d'assurance contre les incendies ainsi que contre les inondations et la grêle "s'est beaucoup amélioré" par rapport à l'année précédente (2024).

"Pour encourager les agriculteurs à assurer leurs productions, la CRMA accorde une réduction de 50% sur toute assurance de récolte contre l'incendie, la grêle et les inondations. Les délais d'assurance sont toujours ouverts", a fait savoir le directeur de la Caisse.

Pour éviter les incendies de récoltes, une caravane de sensibilisation a été organisée mardi dernier par la CRMA en collaboration avec les services de la protection civile, les services des forêts, l'institut technique des grandes cultures (ITGC), et la société de production de matériel agricole (PMATI), à travers les différentes communes de la wilaya, notamment, El Hachimia, Ain Bessam, Haizer, et El Asnam.

"En 2024, la CRMA a indemnisé plusieurs agriculteurs pour un montant de 25 millions de DA pour les dégâts générés par les incendies sur les récoltes à Bouira", a-t-il dit.

Les agriculteurs sont "de plus en plus conscients" des risques d'incendies avec le début de la période d'été et de la campagne de moisson-battage, selon M. Bechour.

Au cours de cette campagne, les experts de la CRMA, de l'ITGC ainsi que de PMATI et les services de la protection civile et ceux des forêts, se sont rapprochés des agriculteurs pour leur expliquer les meilleures méthodes et les premiers gestes à faire pour sauver la récolte et la prévenir de tout risque d'incendie.

M. Bechour a déploré le fait que 70 % des incendies enregistrés en 2024 à Bouira étaient dus à des étincelles provoquées par le matériel agricole, notamment les moissonneuses-batteuses, incitant les agriculteurs à entretenir et surveiller leurs machines avant, pendant et après la saison de moisson-battage pour éviter les dégâts.

Les incendies des récoltes peuvent aussi être provoqués par les lignes électriques traversant les champs de céréales, selon le directeur de la CRMA.