Afrique: CAN Féminine 2024 - Le profil du Ghana

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le Ghana a brillamment obtenu sa qualification pour la CAN Féminine 2024 en éliminant successivement le Rwanda et la Namibie lors des tours préliminaires. Au premier tour, les Black Queens ont dominé le Rwanda avec une victoire 7-0 à l'extérieur, suivie d'un succès 5-0 à domicile, pour un score cumulé de 12-0. Au second tour, elles ont affronté la Namibie, s'imposant 3-1 à Accra avant de s'incliner 1-0 à Pretoria, assurant leur qualification avec un score cumulé de 3-2.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Les Black Queens sont parmi les pionnières du football féminin africain. Elles ont participé à plusieurs éditions de la CAN Féminine, atteignant la finale à trois reprises (1998, 2002 et 2006), mais n'ont pas encore remporté le titre. Après une période de déclin, marquée par des éliminations précoces et des absences, l'équipe a connu un renouveau ces dernières années, notamment grâce à une nouvelle génération de joueuses talentueuses et à des efforts accrus pour développer le football féminin au Ghana.

Joueuses à suivre

Princella Adubea

Elle incarne l'âme offensive des Black Queens. Attaquante vive, puissante et adroite face au but, elle s'est illustrée lors des éliminatoires de la CAN 2024 avec un triplé retentissant contre le Rwanda, confirmant son statut de buteuse naturelle. Passée par le club espagnol de Sporting Huelva, elle évolue aujourd'hui au Abu Dhabi Country Club, aux Emirats Arabes Unies; où elle continue de progresser dans un environnement compétitif. Formée à Ampem Darkoa, l'un des meilleurs clubs féminins du Ghana, Adubea combine un sens du placement très fin avec une grande mobilité, ce qui lui permet de déstabiliser les défenses les plus compactes. Elle est capable de jouer aussi bien en pointe qu'en soutien, et se distingue par sa capacité à transformer la moindre demi-occasion en but. À 26 ans, elle aborde cette CAN dans la pleine maturité de son jeu et portera une grande part des ambitions offensives de la sélection ghanéenne.

Alice Kusi

Elle est le moteur du milieu de terrain des Black Queens. À la fois créatrice et finisseuse, elle est reconnue pour sa capacité à dicter le tempo du jeu, à casser les lignes par ses passes précises et à se projeter dans la surface avec efficacité. Lors des éliminatoires face au Rwanda, elle a également inscrit un triplé, preuve de sa polyvalence et de son influence dans les 30 derniers mètres. Kusi évolue actuellement en Arabie Saoudite au sein du club d'Al Ahli,i où elle continue de briller par sa régularité et sa vision du jeu. Elle se distingue par son calme balle au pied, sa capacité à déséquilibrer les blocs adverses et sa justesse dans la dernière passe.

Le sélectionneur

Kim Lars Björkegren

Nommé en janvier 2025 à la tête des Black Queens, le Suédois Kim Lars Björkegren apporte avec lui une solide expérience du football féminin international. Lauréat du championnat suédois en 2017 avec Linköpings FC, il a ensuite dirigé des clubs en Chine, à Chypre (où il a remporté le titre invaincu avec Apollon Ladies), puis aux États-Unis, à la tête de Racing Louisville FC en NWSL. Entraîneur moderne et exigeant, il prône un football structuré, basé sur la discipline tactique, le pressing collectif et une forte intensité dans les phases de transition. Björkegren entend insuffler une culture de la performance aux Black Queens, avec pour objectif affirmé de jouer les premiers rôles à la CAN 2024.

Ambitions et analyses du groupe

Le Ghana évoluera dans le Groupe C, aux côtés de l'Afrique du Sud (tenante du titre), du Mali et de la Tanzanie. Face à des adversaires de qualité, les Black Queens viseront à sortir de la phase de groupes et à retrouver les sommets du football africain. Avec une équipe rajeunie et dynamique, elles chercheront à s'appuyer sur leur expérience et leur talent pour créer la surprise et, pourquoi pas, décrocher leur premier titre continental.