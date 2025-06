Congo-Brazzaville: Musique - Fredy Massamba sur la scène du festival solstice

Joker de la scène qui secoue le public par les vibrations de ses cordes vocales offrant des performances scéniques, Fredy Massamba continue son épopée musicale. Après avoir été sacré lauréat du prix du public pour son album Trancestral, dans le cadre des Belgian Worlwide Music network Awards 2025, l'artiste sera sur scène le 14 juin, en Belgique, pour le festival solstice.

Auteur-compositeur et interprète, Fredy Massamba s'est illustré dans le soul, le hip-hop, le funk ainsi que les polyphonies africaines. Au cours du prochain festival, il donnera au public l'exclusivité de certaines chansons de son album Trancestral produit par Didier Touch et Rodriguez Vagama. Cette oeuvre enregistrée entre Yaoundé, Bruxelles, Paris et Montréal navigue entre hip-hop, soul et rumba congolaise, aux rythmes traditionnels d'Afrique centrale. Coéditée par RFI talent et hanga, à travers un jeu de chant polyphonique mixé dans un groove imparable de sonorités des peuples ruraux et urbains, l'oeuvre fait voyager le public au coeur du royaume de son enfance. Le musicien transmet, par ailleurs, son héritage afro-européen à travers un univers empreint d'histoires et d'opportunités, en s'inspirant du passé pour chanter le présent. On retrouve dans cet opus la participation des artistes d'Afrique, d'Europe, d'Amérique tels que Lokua Kanza de la République démocratique du Congo, Djeli Tapa du Mali, Wandah du Congo, Suka Ntimu du Rwanda, Funkis du Cameroun.

Né en 1971, à Pointe-Noire, Fredy Massamba n'est pas arrivé dans le monde musical par hasard. L'artiste l'a hérité de son père et de sa mère qui chantait dans une chorale grégorienne. C'est en écoutant la radio qu'il découvre la rumba congolaise dès son enfance. A l'âge de 14 ans, il intègre la chorale où il commence à chanter et jouer la percussion. En 1991, il fait partie du célèbre groupe de percussion "Les tambours de Brazza" et entreprend une tournée mondiale. En 1997, Fredy Massamba est contraint de quitter son pays à cause de la guerre qui y éclate.

En Europe, il s'impose comme artiste talentueux et respecté pour son professionnalisme et l'étendue de son registre musical. Il est sollicité dans de nombreux featuring et collaborations avec les artistes de la World music tels que Zap Mama, Didier Awads ou Mamou Gallo. Quand il sort Ethnophony, son premier album solo, il est kora awards 2021 à Abidjan, dans la catégorie meilleur artiste masculin Afrique centrale.

Infatigable, Fredy Massamba enchaîne les collaborations et se retrouve au coeur du méga succès belge produit par Fabrizio Lassol et Alain Platel Reguim pour un mélange de musique classique de chants lyriques, de musiques africaines qui réinventent Mozart. Ce projet est diffusé pendant quatre ans en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe entre 2016 et 2020. Il pose ensuite ses valises au Cameroun pour une résidence d'un an. Son partenariat avec le label Ndabott de Krotel lui a permis de mettre sur le marché son troisième album qui explore les recoins ensoleillés des rythmes africains, en les mariant habillement à la musique urbaine, au hip-hop et aux sonorités jazz.