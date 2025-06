Congo-Brazzaville: Courts circuit 2025 - Un appel vibrant aux talents émergents du cinéma africain

C'est au coeur du paisible littoral béninois, à Grand-Popo, que la résidence Courts circuit 2025 s'apprête à accueillir cinq jeunes plumes du cinéma francophone africain. L'appel à candidatures, lancé le 2 juin, est ouvert jusqu'au 6 juillet. Objectif : repérer et accompagner des projets de court métrage portés par des auteurs et autrices de moins de 35 ans, désireux de faire éclore leurs récits dans un cadre stimulant et inclusif.

Organisée autour de valeurs fortes comme le respect, la diversité, la créativité et l'inclusion, la résidence se présente comme un véritable incubateur de talents. Pendant deux semaines, les cinq résidents sélectionnés, trois femmes et deux hommes, bénéficieront d'un accompagnement intensif : masterclass, exercices de pitch en public, rencontres professionnelles, et surtout, un temps dédié à l'écriture, loin des distractions urbaines.

« Courts circuit est né du besoin de créer un espace d'écoute, de liberté et de travail pour des voix émergentes du continent », affirme un des coordinateurs du programme. Dans ce lieu empreint d'histoire et de calme, les projets sélectionnés, fiction ou documentaire, d'une durée de 5 à 26 minutes, pourront s'épanouir au contact de formateurs internationaux.

Les conditions de participation sont précises. Le projet doit être original, en langue française, et en phase d'écriture (aucun tournage entamé). Si l'oeuvre est une adaptation, une preuve de cession des droits est exigée. Les co-écritures sont admises sous réserve d'une candidature unique par binôme. La sélection sera rigoureuse : tout dossier contenant plus de quinze fautes sera écarté.

Au-delà de l'écriture, Courts circuit vise aussi la professionnalisation. Les projets accompagnés pourront bénéficier d'une aide à la production et d'un soutien dans la distribution internationale. Des bourses seront attribuées, renforçant l'impact de cette résidence qui jouit du soutien de partenaires majeurs comme l'ambassade de France au Bénin, l'Institut français, TV5monde ou encore Afric'Art.

Avec une affiche signée du photographe béninois Alexandre Gandaho, l'appel à projets affirme déjà son ancrage local et sa portée artistique. Pour candidater, les intéressés doivent remplir un formulaire en ligne et soumettre leur dossier via le lien indiqué dans le règlement.

La résidence Courts circuit 2025 promet une aventure humaine et artistique rare. Une parenthèse où cinq cinéastes en devenir pourront écrire, rêver et façonner les images du cinéma de demain. Clôture des candidatures le 6 juillet.