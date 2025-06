Sénégal: Cheikh Guèye - 'Ce dialogue a été une thérapie contre les rancoeurs, les crispations et les violences'

Dakar — Le dialogue national, qui s'est achevé mercredi à Diamniadio, a servi de "thérapie contre les rancoeurs, les crispations et les violences", a indiqué son facilitateur général, Cheikh Guèye, espérant qu'il contribuera à un "apaisement durable du jeu politique" au Sénégal.

"Le Sénégal ne sera plus tout à fait le même après ce 4 juin. Ce dialogue a été une thérapie contre les rancoeurs, les crispations et les violences qui, nous l'espérons, laisseront désormais la place à l'apaisement durable et le Jammoo qui rassurent l'investisseur et l'entrepreneur", a-t-il dit.

M. Guèye s'exprimait lors de la cérémonie de clôture du dialogue national qui a enregistré plus de 700 participants.

Selon lui, cette concertation qui a mobilisé toutes les forces vives de la Nation "portera, en son coeur, la trace indélébile d'un peuple qui a su, une fois encore, prouver sa maturité, sa grandeur, sa capacité à se réinventer".

Durant cinq jours, a-t-il souligné, les différentes composantes de la société se sont retrouvées autour de sujets d'intérêt national.

"Au terme de plusieurs jours de concertation, de débats féconds, de conciliabules, d'interactions humaines riches en retrouvailles, de confrontations parfois vives mais toujours empreintes de respect, de bienveillance mutuelle, nous voici réunis aujourd'hui pour clore un chapitre important de notre histoire politique commune", a-t-il indiqué.

M. Guèye soutient que la fin de ce dialogue national sur le système politique du Sénégal marque en réalité "le début d'un nouvel élan pour la refondation de notre démocratie".

Selon lui, il faut veiller "sur cet esprit du dialogue, ce feu sacré de la parole partagée, ce souffle d'unité qui, quand il embrase la Nation, la rend invincible".

Il a loué la maturé du peuple sénégalais qui a su revisiter le système politique sans crainte ni complaisance.

"Sénégalaises, Sénégalais, nous avons osé ! Nous avons osé interroger notre propre système politique, déconstruire les routines du jeu politique, revisiter les piliers de notre démocratie, sans crainte ni complaisance", a-t-il dit.

"Nous avons regardé en face notre Histoire démocratique, avec ses blessures, ses conquêtes, ses vertus et ses failles. Et surtout, nous avons dessiné une nouvelle utopie réalisatrice et un avenir plus lumineux pour le Sénégal", a-t-il relevé.

Cheikh Guèye estime que chacun des participants doit se sentir fier, car ce dialogue symbolise "une victoire" du peuple sénégalais.

"Que chacun ici se sente fier : ce dialogue est une victoire, non d'un camp sur un autre, mais de la République sur elle-même. Une victoire du peuple sur la résignation, du débat sur la méfiance, de l'intelligence collective sur les replis individuels", a-t-il lancé.

Dans la foulée, il rendu hommage aux vaillants acteurs politiques qui, malgré les divergences, ont placé l'intérêt supérieur de la Nation au-dessus des calculs partisans, sans oublier de saluer les guides religieux et coutumiers qui ont accompagné "ce processus avec sérénité et hauteur".

Le facilitateur général s'est réjoui de voir que "ce que nous avons semé aujourd'hui, l'histoire en portera les fruits demain", évoquant "un système politique plus juste, plus représentatif, plus éthique. Une démocratie qui ne soit plus une simple mécanique électorale, mais une respiration continue entre le peuple et ses institutions".

Pour lui, les consensus forts trouvés pour la majorité des points d'accords constituent une avancée remarquable qui concourt à l'apaisement de l'espace politique sénégalais.

"Ce dialogue n'a pas été un simple exercice de forme. Il a été un espace de parole libre, un lieu de vérité, un moment de lucidité collective. Des compromis ont été trouvés, des désaccords assumés, mais surtout, un socle de consensus a émergé", s'est félicité M. Guèye.

Il a assuré que les conclusions de cette concertation seront remises au chef de l'Etat, qui s'engage à veiller à leur application.

"Il appartient également à l'ensemble des institutions de la République mais aussi à vous, citoyennes et citoyens, de vous en approprier pour bâtir un Sénégal plus juste, plus inclusif et plus démocratique", a-t-il dit.

Il a de nouveau invité les absents, notamment les acteurs politiques, à rejoindre cette dynamique exceptionnelle enclenchée par ce dialogue pour refonder le système politique sénégalais.

"À ceux qui n'ont pas encore pris part à ce processus, les portes restent ouvertes. Car le dialogue national n'est pas une fin en soi, mais un horizon permanent de construction collective", a lancé M. Guèye.