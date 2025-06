Afrique: Les fondamentaux de l'islam, le monde musulman et la Palestine au coeur du sermon d'Arafat

Arafat — Les fondamentaux de la religion musulmane, la prière pour l'amélioration de la situation des musulmans dans le monde et celle des Palestiniens en particulier étaient au coeur du Khotba de Arafat, prononcé, ce jeudi, du haut du Minbar de la Mosquée Namira par Cheikh et Docteur, Salih Bin Houmaid, imam de la grande mosquée de La Mecque.

"Louange à Allah, Le Tout-Puissant, Le Parfaitement Savant, Le Souverain, Le Saint, L'Exempt de tout défaut. Nous Le louons de nous avoir guidés vers la religion de l'Islam. Religion qu'Il a édifiée sur cinq grands piliers", a-t-il d'emblée souligné en ouverture.

Il a attesté qu'il "n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah, Seigneur à la Majesté Suprême et à l'Infinie Noblesse".

Aussi, il attesté que "Mohammed est Son Serviteur et Messager, que la prière et la paix les plus parfaites soient sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses illustres et vertueux adeptes".

Dans son sermon dont l'APS a obtenu une copie, Salih Bin Houmaid a appelé les croyants à "craindre Allah pieusement, en obéissant à ses ordres et en respectant ses interdits" car, selon lui , "Allah aime ceux qui Le craignent et réserve une fin heureuse aux personnes empreintes de piété".

"La crainte pieuse suscite les bienfaits d'ici-bas et de l'au-delà", a-t-il dit dans ce sermon ponctué de versets coraniques et de hadith.

Selon lui, Dieu a également "enjoint à l'ensemble des créatures de s'entraider à observer la crainte pieuse (...)".

Il a souligné que "la crainte pieuse consiste à s'attacher fermement à la religion d'Allah et à agir selon Sa législation, par crainte de Son châtiment et dans l'espoir de Sa belle récompense".

"Cette religion qu'Allah a parachevée en un jour semblable à celui-ci (...)", a-t-il ajouté.

L'Islam est "une religion qui se compose de trois degrés, dont le plus élevé est celui de l'excellence spirituelle (al-Ihsan)".

"Quant au second degré de la religion, c'est la foi (al-iman). Elle consiste en une parole prononcée par la langue, une conviction enracinée dans le coeur et une pratique qui se manifeste à travers les membres", a dit l'orateur.

La foi, selon lui, "augmente grâce à l'obéissance et diminue à cause de la désobéissance. Elle comprend plus de soixante-dix branches, la plus élevée étant la profession de foi : "Lâ ilâha illa Allâh (Il n'est de divinité véritable qu'Allah)" et la plus basse consistant à écarter un obstacle du chemin".

Il a signalé que "la pudeur (al-haya) est l'une des branches de la foi".

Font également partie intégrante de la foi : le maintien des liens de parenté, la piété filiale, l'honnêteté, les paroles bienveillantes, et le respect des contrats et des engagements, ainsi que la noblesse du comportement, a cité Dr Salih Bin Houmaid.

Selon lui, "relève également de la foi : la patience face aux épreuves, l'expression de gratitude pour les bienfaits, le repentir et le regret après la négligence et le péché".

Par ailleurs, a-t-il indiqué, "les piliers de la foi sont au nombre de six : croire en Allah, en Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers, au Jour dernier, ainsi qu'au destin, qu'il soit bon ou mauvais".

De plus, "c'est par la foi que s'obtiennent le salut et la réussite, ici-bas comme dans l'au-delà (...)", a dit l'orateur.

Il a souligné que "la foi en Allah implique de croire qu'Il est Le Seigneur, Le Créateur, Le Maître de l'univers, Le doté des attributs les plus sublimes et des noms les plus beaux".

Cela implique également de croire aux nobles anges, aux livres révélés par Allah, desquels la Torah et l'Évangile, et qu'Allah a donné au Noble Coran l'ascendance sur les livres qui l'ont précédé, a-t-il encore relevé.

La foi implique "de croire aux messagers, au jour dernier, le jour de la résurrection, du jugement et de la rétribution, et à ce qui s'y trouve, à savoir le paradis pour les alliés d'Allah, ainsi que le feu et le châtiment pour ses ennemis.

Cela implique également de croire qu'Allah a prédestiné tous les événements et toutes les situations, qu'Il a consigné toutes les créatures dans la Table préservée et qu'Il les a voulues et créées.

Selon Salih Bin Houmaid, "attester que Mohammed (PSL) est le Messager d'Allah implique d'obéir à ses ordres, de croire en son message, et de suivre la manière dont il adorait son Seigneur".

Il est également revenu sur les autres piliers de l'islam à savoir l'accomplissement de la prière, l'aumône légale [zakat), le jeûne du mois de Ramadan qui initie les âmes à la patience et à résister aux passions et enfin le Hajj.

Parlant du 5eme pilier de l'islam, il a souligné que "cette adoration évoque le rappel du jour dernier et enracine la vénération du Seigneur et de Ses prescriptions dans des fors intérieurs qui s'y soumettent de bon gré et avec satisfaction".

Selon lui, le pèlerinage revivifie le sentiment d'appartenance à la communauté, encourage le partage d'un repas, notamment lors de l'offrande où une bête est immolée en sacrifice, en raison d'un voeu pieux ou par compensation.

Il a salué "l'implication profonde et l'intérêt constant que consacrent les dirigeants du Royaume d'Arabie Saoudite à la gestion des Deux Mosquées Sacrées et des lieux saints, ainsi que l'ensemble de ce que le Royaume (...) a mis à la disposition des pèlerins ont permis à ces derniers d'accomplir leurs rites et leurs obligations en toute sécurité, sérénité et facilité".

Selon lui, "il incombe donc au musulman de respecter scrupuleusement les règlements, les consignes et les directives qui permettent de coordonner le pèlerinage et qui contribuent à la réalisation des objectifs majeurs de la Charia".

"Il s'agit là d'un devoir religieux, et moral, et d'un comportement empreint de civilité qui reflète un esprit d'entraide et de discipline. Cela permet également d'assurer la fluidité des déplacements des pèlerins et de leur faciliter l'accomplissement des rites sans mal ni peine", a déclaré l'orateur.

Ce jour d'Arafat est "un jour béni, durant lequel Allah affranchit grand nombre de Ses serviteurs de l'Enfer. C'est un jour où Il se rapproche d'eux, tout en vantant auprès des anges les mérites des pèlerins rassemblés à Arafat", a t-il dit.

"Ô Allah, pardonne nos péchés, facilite nos affaires, comble nos enfants de vertu, fais-nous entrer au Paradis et préserve-nous du Feu", a-t-il imploré.

Il a prié Dieu d'améliorer la situation des musulmans partout dans le monde, de porter secours à nos frères en Palestine, de, nourrir les affamés d'entre eux, d'accorder un toit aux sans-abris, d'apaiser les effrayés (parmi eux), et de les protèger du mal de leurs ennemis.

"Ô Allah, mène l'ensemble des dirigeants des musulmans a toute bonté, permet leur d'être des causes de droiture et de piété. Ô Allah, assiste le Serviteur des Deux Mosquées Sacrées, le Roi Salman ibn Abdelaziz, ainsi que son Prince Héritier, Mohammed Ibn Salman, et récompense-les grandement pour tout ce qu'ils ont accompli et accomplissent au service de l'Islam et des musulmans", a-t-il lancé.

Il a terminé son sermon en ces termes : "Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent ! Paix aux Messagers ! Et louange à Allah, Seigneur de l'univers !".