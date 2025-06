Congo-Brazzaville: Théâtre - Delavallet Bidiefono sur scène au festival afrocologne

Pour son spectacle " Kimpa Vita la sorcière ", le metteur en scène congolais, Delavallet Bidiefono, sera sur scène en Allemagne du 11 au 20 juin, dans le cadre du festival africologne. Sa création artistique qui fait fusionner les arts et les âmes est un hommage au combat des femmes conquérantes d'hier et d'aujourd'hui.

Avec sa pièce de théâtre, Delavallet Bidiefono donne aujourd'hui la voix et le corps à Kimpa Vita, prophétesse engagée en 1704 pour l'indépendance et la liberté de son pays, la République démocratique du Congo, et au-delà, de toutes les femmes qui luttent contre l'oppression. La danseuse Florence Gnarigo incarne cette femme martyre, arrêtée, jugée pour hérésie, condamnée au bûcher et brûlée vive. Sur le texte de l'auteur, le metteur en scène congolais, Dieudonné Niangouna, complice de toujours du chorégraphe, évolue sur un champ de bataille. Ses pas se précisent peu à peu, puis s'affirment sur le sol sablonneux bientôt jonché de braises incondescentes. L'armure du combat se tisse sous les yeux, la musique de Benoît Lugue et la voix de la chanteuse malgache Dina Mialinelina l'accompagne, l'enveloppe et la porte. Danse organique, précision des gestes et force des mots confèrent à la pièce une puissance d'évocation d'une remarquable intensité.

En effet, la recherche chorégraphique de Delavallet Bidiefono est aussi bien nourrie par les cultures traditionnelles que par des influences contemporaines, cultivant ainsi le message disciplinaire. Face à ses multiples interrogations, notamment comment apprendre à être soi, à se détacher des multiples déterminismes qui façonnent notre " corps défendant", le chorégraphe congolais trouve toutes les réponses en pratiquant la musique et la danse. Pour lui, la danse ne ment pas, elle expose le danseur sans possible parade, lui permettant d'aller vers l'autre, vers la différence à couper les attaches, à prendre les risques et surtout à montrer sa fragilité. La danse fait donc de cette éloquence des corps un langage sensible, expressif sans les mots et parfois même contre les mots. Le chorégraphe Delavallet Bidiefono travaille donc à partir de cette matière et en a fait son idoine.

De la musique et le chant dans lesquels il excelle depuis ses plus jeunes années, Delavallet Bidiefono a trouvé dans l'éloquence des corps la possibilité d'exprimer de façon plus universelle sa vision du monde, de la vie, de la confrontation aux autres, de la société. Le chorégraphe congolais jouit actuellement d'une grande reconnaissance internationale dans le milieu de la danse contemporaine dont il écrit une page à sa façon en ayant imposé une signature reconnaissable. Aujourd'hui, il est l'un des représentants majeurs de l'art chorégraphique en France, partage et fait rayonner cette énergie du corps autour de la danse du Congo sur les plateaux de théâtre.

Né à Pointe-Noire en 1980 dans un quartier où le teime " art contemporain" n'existe pas, Delavallet Bidiefono a commencé sa carrière professionnelle en tant que danseur en 2001, lors des ateliers de recherche chorégraphique du Centre culturel français de Brazzaville, où il fonde en 2005 la compagnie Baninga. Sa carrière prend un tournant majeur lorsqu'il rencontre David Bobée, David Lescot et Dieudonné Niangouna, lui offrant l'opportunité de présenter sa pièce de théâtre " Au-delà" au festival d'Avignon, en 2013. Ce spectacle a été présenté plus de soixante fois à travers l'Europe, l'Afrique et a fait asseoir le chorégraphe parmi les plus reconnus sur le continent africain, mais aussi sur la scène contemporaine chorégraphe au sens large.

Africologne festival est le seul festival de théâtre et de danse à l'échelle internationale qui se consacre exclusivement sur l'Afrique. Il s'agit d'une plateforme d'échanges artistiques transnationaux au sein d'un réseau afro-europeen. L'une des préoccupations fondamentales de ce festival est la diversité en termes de contenu et d'esthétique, ainsi que la complexité tout en préservant la diversité. Il s'agit de la coexistence sur un pied d'égalité dans une communauté mondiale globale, de l'interpénétration d'évolutions sociales qui ne peuvent pas être apprises indépendamment les uns des autres, mais seulement de manière universelle.