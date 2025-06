Sénégal: Préparatifs pour la Tabaski - Les hommes aussi soignent leur apparence

Se faire belle, ce n'est plus seulement une affaire de femme. Les hommes fréquentent de plus en plus les salons de beauté pour non seulement de la coiffure, mais aussi pour des séances de pédicure et manucure. Surtout à l'approche de fête comme la Tabaski. Histoire de se faire beau.

La fête de l'Eid-El Kabir ou Tabaski, c'est dans quelques jours. Les chefs de ménage s'attellent aux derniers réglages afin de passer une belle fête avec leurs familles. Après le mouton, l'habillement des enfants et les accessoires y afférant, place aux petits soins.

Dans cette ambiance folle des préparatifs de la fête du mouton, certains hommes s'offrent le temps de soigner leur apparence. Coiffure, pédicure, manucure... bref tout ce qui permet d'être présentable le jour de la fête. Moustapha Dione est entrepreneur.

Son travail l'oblige d'être souvent sur le terrain avec des chaussures de protection. Pour soulager ses pieds et ses mains, rien de mieux qu'une séance de pédicure et de manucure. Un moment de relaxation et de bien-être surtout en cette veille de fête. « J'aime prendre soin de moi, surtout à l'approche des fêtes.

Je pars au salon à la veille de chaque fête pour une séance de manucure et de pédicure. C'est thérapeutique. Cela me soulage beaucoup surtout mes pieds », a indiqué l'entrepreneur. Amadou Diagne fait aussi partie des adeptes des petits soins pour homme. Trouvé au marché de Grand-Yoff dans un salon, ce père de famille aime soigner ses apparences.

Selon lui, la fête de Tabaski est la plus grande fête pour les musulmans, tout le monde se retrouve. « Je dois célébrer la fête chez moi à Ziguinchor avec toute ma famille. Alors je dois mettre le paquet. L'apparence compte dans ces genres de situation, surtout que c'est un rendez-vous annuel. Je fais la pédicure et la manucure puis la coiffure suivra », a fait savoir M. Diagne.

Quant à El hadj Kane, jeune marié, c'est la première fois qu'il se retrouve les pieds dans un bain moussant, à côté de sa douce moitié, pour ce genre de séance. « C'est ma femme qui m'a amené ici. C'est rafraichissant de prendre soin de soi de cette manière. C'est très agréable et cela me fait beaucoup de bien », a reconnu El hadj Kane.

Abou Diallo tient un salon de coiffure pour homme. Les hommes, jeunes pour la plupart, viennent se faire une beauté avant la fête. Diverses coupes sont proposées. Mamadou Faye, un de ses clients, estime que les hommes doivent se faire beau pour leurs épouses comme elles le font pour eux. « Je fais ma coupe dès à présent avant que les salons ne saturent. C'est pour me faire beau, et par la même occasion, faire plaisir à ma dame qui adore les nouveautés pendant les fêtes » explique-t-il.