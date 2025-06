Sénégal: Tissu fil à fil - Quand Diomaye et Sonko impulsent la tendance

Variation de la popeline, le tissu fil à fil ou « sel et poivre » reste coeur de l'élégance textile. Teint en fil, il se distingue par son authenticité chromatique et sa sophistication structurelle. Au Sénégal, son port a été impulsé par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko qui en ont fait leur étoffe de choix.

Souvent en couleur unique, le fil-à-fil orne l'habileté artisanale à tisser des fils de nuances alternées, créant un tissu au charme discret et à la texture visuellement captivante. Pour le tissage les artisans utilisent des fils de couleurs différentes l'un avec une teinte foncée et l'autre claire.

C'est qui donne naissance à une étoffe unique qui reste en vogue dans le secteur de la mode, notamment du textile. Au marché de Thiaroye Gare, en banlieue dakaroise, selon les commerçants interrogés, le fil à fil est aujourd'hui, un tissu apprécié des hommes. « Le fil à fil est toujours en vogue. Mais, l'année dernière, on en a vendu plus que cette année.

Malgré tout, il reste la tendance chez les hommes. Les tailleurs en font de beaux modèles africains. Le fait que le Président de la République et son Premier ministre portent du fil à fil, a aussi relancer les ventes », confie Moustapha Sall, vendeur de tissus au marché de Thiaroye Gare depuis plus de 30 ans.

Debout derrière son comptoir, sa tablette bien connectée, ce commerçant estime que le fait d'imiter le style vestimentaire des leaders qui portent souvent des tenues cousues par les tailleurs locaux est un moyen de promouvoir le « Made In Sénégal ». Au-delà, Abdou Lahad, qui s'active aussi dans la vente de tissus dans ce marché populaire de la banlieue, depuis plus de 10 ans ; témoigne que ce nouvel engouement pour le fil à fil profite à leur business.

« Ici, nos clients achètent beaucoup le fil à fil du fait que le Président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko, portent toujours des costumes africains faites avec du fil à fil.

Auparavant, les hommes l'acheter juste pendant la tabaski ou la fête de korité. Mais, maintenant, ils l'achètent tout au long de l'année. Les gens qui portaient les costumes européens se sont tournés maintenant vers cette étoffe », se réjouit le jeune commerçant.

Dans la boutique, garnie de tissus notamment du Wax et du basin riche, Abdou Lahad met bien en évidence les rouleaux de fil à fil. Il les expose bien superposés juste à l'entrée de son magasin. Cependant, ce commerçant souligne que ce regain d'intérêt pour le fil à fil n'a pas eu un impact sur le prix de vente.

Ici, l'étoffe est vendue en gros entre 1200 et 2500 FCFA en fonction de la qualité et de la provenance. Car, précise Abdou Lahad, il existe du fil à fil anglais, italien, celui venant de Dubaï. Notre interlocuteur a aussi souligné qu'il existe une mince différente entre le fil à fil et le super cent.