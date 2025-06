Congo-Brazzaville: Musique - Himra en concert à Brazzaville le 20 juin

Le rappeur et chanteur ivoirien Himra, de son vrai nom Rahim Abdul Bakayoko, sera en concert exceptionnel à Brazzaville le 20 juin, dans une soirée organisée par La Casa Events. Figure montante du Drill Ivoire, il promet une performance intense portée par son énergie, son charisme scénique et un style musical percutant.

Le concert est très attendu par ses fans congolais qui auront l'occasion de découvrir Himra dans une ambiance immersive et électrique. Il mettra à l'honneur les titres phares de son album "Jeune & riche", certifié double disque de platine en Côte d'Ivoire avec plus de 53 millions de streams. Parmi les morceaux au programme : Banger, Yorobo Drill Acte 3, Lady Gaga (feat. Liim's), Solo et Gater Nanina avec Suspect 95.

Himra ne viendra pas seul. Des artistes invités assureront des prestations live en première partie. Des animations interactives et des séances de dédicaces sont également prévues, qui offrtront une vraie proximité entre l'artiste et son public. Un espace VIP permettra aux fans les plus fidèles de profiter de conditions exclusives, incluant un accès aux coulisses.

Né en 1998 à Abidjan, Himra a débuté au sein du groupe SBS avant de se lancer en solo. Son style, mêlant drill américaine et identité ivoirienne, lui a valu une reconnaissance rapide sur la scène francophone. En 2024, il a remporté trois trophées majeurs aux African Talent Awards : meilleur album francophone, meilleur artiste francophone et le prestigieux Black trophy. Avec ce concert à Brazzaville, il confirmera son statut d'étoile montante du rap africain. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique urbaine et de drill Ivoire.