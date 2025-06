Afrique: Genre et développement - La Côte d'Ivoire accueille la première édition du réseau mondial Adwin

Le lancement officiel de la toute première édition du réseau mondial Adwin (African and African sescendant women impact network ) a eu lieu le 5 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le parrainage de trois premières dames : Dominique Ouattara de Côte d'Ivoire, Antoinette Sassou N'Guesso du Congo, et Débora Katisa Carvalho du Cap-Vert. La première dame du Congo a été représentée par sa directrice de cabinet, Blandine Malila.

Le réseau mondial Adwin est un programme pour connecter, valoriser et propulser les talents des femmes africaines et afro-descendantes à l'échelle mondiale. Le mouvement est porté par Élisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances en France. Il bénéficie du soutien technique et institutionnel de l'ex-ministre Euphrasie Kouassi Yao, experte mondiale en genre, paix et développement, et présidente de G100 Global Chair, chargée de sensibiliser les Premières dames du monde aux questions d'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

L'objectif est d'amplifier les actions en faveur de l'autonomisation des femmes africaines et afro-descendantes, avec l'ambition d'impacter plus d'un million de vies d'ici à 2030.

Dans son discours d'ouverture, Dominique Ouattara a relevé l'importance du réseau Adwin qui, selon elle, aspire, à long terme, à améliorer la vie d'un milliard de femmes africaines et afro-descendantes, en leur offrant un accès à des modèles inspirants, des outils pour mener des projets et des opportunités de créer une croissance économique durable.

La fondatrice du réseau Adwin, Élisabeth Moreno, a souligné que l'union des forces des femmes africaines et afro-descendantes à travers le monde est un véritable exploit. « Adwin est plus qu'un réseau, c'est une communauté solidaire où chaque femme trouve les ressources pour avancer, que ce soit à travers le mentorat, l'accès aux financements ou le bien-être personnel », a-t-elle affirmé

La cérémonie a été marquée par une série d'interventions rappelant la prouesse de l'union des forces des femmes africaines et afro-descendantes à travers le monde. En ce qui concerne le Congo, Ornella Bonioma, présidente de l'organisation non gouvernementale Otaa et membre de l'équipe Adwin, a rappelé l'engagement de la présidente de la Fondation Congo Assistance dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. A cette occasion, un document retraçant son parcours dans ce combat a été projeté.

Rappelons qu'à travers sa Fondation, Antoinette Sassou N'Guesso est parvenue à mettre la drépanocytose sur l'agenda des décideurs congolais et à mobiliser des ressources pour ce centre. Son plaidoyer a abouti à la construction du Centre national de référence de la drépanocytose qui porte son nom, et qui a donné de l'espoir à plusieurs familles en détresse depuis son inauguration. Le Réseau mondial Adwin invite également les hommes leaders, mentors, partenaires, pères, frères, décideurs, à prendre leur place dans ce mouvement de transformation.