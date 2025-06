Congo-Brazzaville: Fête internationale de la musique - Les artistes congolais s'exprimeront à Pointe-Noire

La grande fête internationale de la musique pour cette année au Congo se tiendra à Pointe-Noire, notamment à Canal Olympia M'pita. Elle s'annonce comme un moment de symbiose entre les genres musicaux, réunissant de grands noms et de jeunes artistes émergents venus de divers horizons. Cet événement mettra à l'honneur les différentes facettes de la musique congolaise à travers une programmation riche et variée, destinée à tout le public.

Célébrée le 21 juin de chaque année à travers le monde, la fête internationale de la musique et de la culture est une initiative de Jack Lang, ancien ministre français de la Culture. Instaurée en 1982, cette fête promeut la musique dans toute sa diversité. Elle permet l'organisation de concerts et d'activités culturelles dans les rues, les salles de spectacle et les places publiques, dans une ambiance conviviale et festive.

Au Congo, la fête de la musique est devenue une véritable tradition culturelle. Elle crée une rencontre entre les figures emblématiques de la scène musicale congolaise et les jeunes talents souvent en manque de visibilité. L'événement vise désormais à promouvoir la culture nationale en valorisant des artistes issus de divers horizons.

L'édition 2025 offrira, une fois encore, une tribune aux artistes sélectionnés pour faire valoir leur talent. L'objectif est notamment de sortir la musique congolaise de l'ombre et de révéler de jeunes talents, souvent méconnus du grand public. Depuis sa création, ce rendez-vous culturel est devenu une opportunité pour les artistes de rencontrer des professionnels du secteur, tels que des managers, producteurs ou diffuseurs.

Du hip-hop au soul, de l'afrobeat au RnB, en passant par la rumba congolaise, le gospel et les rythmes traditionnels, le public de la ville océane sera émerveillé par les prestations de nombreux artistes talentueux. Parmi eux Lydia Zal, Tyna Bae, Fly Mob, Blacky Armany, Vitch Prodz, MRB Ice, Jordan, Durandal El Maestro, Jada Chief, Bizo, Ecoma Gospel, et bien d'autres.

La tête d'affiche de cette grande messe culturelle sera Teddy Benzo. Connu sous le surnom de "Mwana Mboka", cet artiste est considéré comme l'un des rappeurs les plus en vue du pays. Sa présence scénique exceptionnelle et sa capacité à captiver le public en font une référence de la scène urbaine. À travers ses morceaux empreints de mélancolie, d'ambiance, d'insouciance et de lucidité, il transporte son public dans un univers riche en émotions.

Lors de l'événement, il interprétera ses titres phares tels que Mwana mboka soldier, Ya pamba, Street business, et bien d'autres morceaux de son répertoire. Sa musique est un savant mélange de rap et d'afro soul, inspirée des rythmes bantous, avec une touche old school. Il y célèbre les valeurs profondes et l'identité culturelle de l'Afrique.

Ce festival se veut un véritable carrefour culturel, favorisant le métissage et la promotion des cultures issues des différents départements du Congo. Il incarne l'identité culturelle congolaise tout en valorisant la diversité, la tolérance et le respect de l'autre. Depuis ses précédentes éditions, cette manifestation a pris une ampleur considérable et s'impose aujourd'hui comme l'un des événements majeurs du paysage culturel congolais.

En transcendant les frontières culturelles, historiques et géographiques, la fête de la musique contribue activement au développement de celle du Congo et à l'essor des carrières artistiques de jeunes talents prometteurs.