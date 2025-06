Ile Maurice: EMTEL et CIM Financial Services intègrent le SEM Sustainability Index

EMTEL Limited et CIM Financial Services Ltd font désormais partie du SEM Sustainability Index (SEMSI), rejoignant ainsi le groupe restreint d'émetteurs cotés en Bourse qui répondent aux critères rigoureux en matière de durabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette reconnaissance témoigne de leur engagement à long terme envers des pratiques responsables et transparentes, en phase avec les standards internationaux.

Pour CIM Financial Services Ltd, cette intégration vient renforcer une trajectoire déjà remarquable. Pionnière dans le domaine de la finance durable, CIM a été la première entreprise à émettre un Green Bond à Maurice, avant d'en faire également la première cotation de ce type sur le Marché Officiel de la SEM.

L'entrée dans le SEMSI marque une nouvelle étape dans son engagement stratégique à aligner performance financière et impact durable. Quant à EMTEL Limited, son inclusion dans le SEMSI souligne la place croissante que prend la durabilité dans le secteur technologique mauricien. L'entreprise démontre par cette reconnaissance sa volonté d'opérer de manière responsable, tout en contribuant à la transition vers une économie plus verte et inclusive.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une hausse de 0,87 % durant la semaine pour clôturer la séance de mercredi 4 juin 2025, à 11 089,31 points. Le SEMDEX a gagné 0,50 % pour clôturer la même semaine à 2 419,61 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance d'hier à 450,90 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 383 milliards.

Des transactions totalisant Rs 236,6 millions ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur: MCB Group Limited, SBM Holdings Ltd, CIM Financial Services Ltd, ENL Limited et AfreximBank, soit Rs 77,3 millions, Rs 30,1 millions, Rs 28,9 millions, Rs 19,6 millions et Rs 12 millions respectivement.

Sur les 65 titres cotés, 13 ont terminé la semaine à la hausse, 30 sont demeurés stables et 22 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : Medine Limited (+9,59 %), Vivo Energy Mauritius Limited (+6,77 %), National Investment Trust Ltd (+5,88 %), Sun Limited (+4,76 %) et Omnicane Ltd (+4,17 %). Les plus fortes baisses concernent : Grit Real Estate Income Group Limited (USD) (-14,29 %), United Docks Ltd (-4,89 %), Mauritius Oil Refineries Ltd (-4,86 %), Rogers & Company Limited (-4,53 %) et P.O.L.I.C.Y Ltd (-3,28 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 12,77 % à 20,06 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 226,44 points et 382,75 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 42,7 milliards. Des transactions totalisant Rs 6,7 millions ont été enregistrées durant la semaine.

Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 11,98 % et 23,43 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné 0,42 % et 1,04 % respectivement en une semaine. Le FTSE-100 a enregistré une légère hausse de 0,10 % alors que le DAX et le CAC-40 ont chuté de 0,56 % et 0,80 % respectivement durant la même période.