Ile Maurice: Des élèves du City College veulent changer le regard sur la jeunesse

Dans ce troisième épisode de Laverite Zenes, deux voix inspirantes se font entendre : celles d'Estrelia Charlot et d'Adriano Langevin, élèves du City College. Leur message est clair : les jeunes ne doivent pas être réduits aux stéréotypes ou aux vidéos virales de bagarres partagées sur les réseaux sociaux. Ce qui les définit, ce sont leurs rêves, leurs efforts et leur résilience.

Situé au coeur de Port-Louis, le City College est souvent pointé du doigt, notamment à cause de séquences montrant des élèves impliqués dans des altercations. Mais selon Adriano, les choses évoluent : «Avant, c'était presque tous les jours. Aujourd'hui, les jeunes sont plus sensibilisés grâce aux efforts des écoles.»

Adriano en est la preuve vivante. Après un parcours difficile dans un autre établissement, il a trouvé au City College une seconde chance : «Ce collège m'a offert l'opportunité de continuer malgré mes échecs précédents.»

Pour Estrelia, la devise de l'établissement, Go for a brighter future, est plus qu'un simple slogan : «Ça signifie que l'école nous prépare à devenir les adultes responsables de demain. C'est un appel lancé aux jeunes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.»

Adriano abonde dans le même sens: «Cette devise me pousse à rester concentré sur mes objectifs et à ne pas me laisser distraire.»

Au-delà de sa réussite personnelle, Adriano veut incarner une jeunesse consciente, engagée et prête à changer les perceptions : «Je suis là pour rétablir l'image des jeunes. Je parle avec les autres pour leur montrer qu'on ne se résume pas à une bagarre. Il faut apprendre à connaître les jeunes, pas juste les juger.»

À travers leurs paroles, Estrelia et Adriano rappellent que la jeunesse n'est pas un problème à résoudre, mais une richesse à écouter. Derrière chaque élève, il y a une histoire, une détermination et un avenir à construire.