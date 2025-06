Camerounais - Betpawa et la Fecabasket rendent la prime de vestiaire effective

La marque betPawa et la Fecabesket ont organisé une cérémonie ce 03 juin 2025 au Club Noah marquant le début du paiement de la prime "Locker Room Bonus" aux joueurs des équipes gagnantes.

Tout a commencé ce matin par un match de gala, match test opposant l'équipe de betPawa constituée des basketteurs venus des pays africains comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire à l'équipe de la Fecabasket. Le match spécial d'une durée de 20 minutes a connu la supériorité de la Fecabasket qui a volé plus haut avec 32 points d'avance sur betPawa, 28 points.

La rencontre a permis d'inaugurer le dépôt des primes de vestiaire dans les comptes mobiles des joueurs gagnants qui ont tous confirmé le succès de la transaction au terme de la confrontation.

Selon le principe de l'initiative portée par la Fecabasket et betPawa sur la base d'un partenariat, chaque joueur de l'équipe gagnante au terme d'un match reçoit un montant de 16 000 francs CFA versé sur son compte mobile. Tous les joueurs inscrits sur la feuille d'engagement avant la rencontre

sont bénéficiaires de la prime après chaque victoire. La mesure s'applique à 15 joueurs et trois membres du personnel technique par équipe pour tous les matchs.

Le match de démonstration de ce jour a permis de voir les différentes étapes qui aboutissent à la réception de la prime. « Tous les joueurs participant à la coupe du Cameroun et à la ligue sont d'abord enrôlés au préalable. Cela a pris trois mois à betPawa qui a travaillé en collaboration avec les

managers des clubs et les joueurs eux-mêmes. Il était question de leur expliquer les modalités de remplissage des conditions demandées par l'application Power Pass qui est l'outil permettant de collecter la base de données et un outil de management de la Fédération », a expliqué Anne Irène

Tchoumba, responsable régionale RSE et développement sportif pour l'Afrique centrale de betPawa.

Au cours de la conférence de presse qui a suivi le match de gala, les responsables de betPawa ont assuré que l'initiative sera mise en oeuvre au cours de la saison sportive 2024-2025 et va se poursuivre. Par ailleurs, en plus de cette prime, le partenariat fait gagner une récompense de fin de saison d'un montant de 3 200 000 francs CFA. Cette enveloppe est allouée aux récompenses de MVP et de l'équipe célébrant l'excellence à la fin de chaque saison.

La prime de vestiaire c'est un sponsoring direct à la Fédération camerounaise de basketball qui impacte les joueurs. Elle porte cette dénomination en raison du cadre de célébration de la victoire qu'offrent les vestiaires après les matchs. Le choix de la Fecabasket n'est pas anodin. « La Fecabasket partage notre valeur qui est de développer le moral des joueurs, de mettre la lumière sur le talent et de soutenir le bien-être des joueurs ainsi que leur équipe technique.

Pour nous c'est vraiment important d'accompagner ces joueurs-là pour obtenir cette victoire », a expliqué Anne Irène

Tchoumba. L'initiative est « vraiment une bouffée d'air pour le basket camerounais. De manière concrète, cela apporte un engouement aux équipes qui sont déjà en grand nombre, c'est un point positif. En plus, cela va augmenter forcément le nombre de licenciés de la Fédération. Avec ce bonus rond, les joueurs vont sentir de manière palpable les primes qui ne sont pas souvent évidentes pour le basket », a déclaré le secrétaire général adjoint de la Fecabasket, Jules Djopwouo.

La cérémonie de ce jour a aussi été l'occasion de procéder au tirage au sort de la finale de la coupe du Cameroun dans la région du Centre. Chez les messieurs, six équipes sont en lice et sont classées en deux groupes. Le groupe A est constitué de MC Noah, 512 Sport Academy et Mboa Sket.

Le groupe B comporte les équipes Etoudi, Friendship basket club, et East Basketball. Les deux premières confrontations comptant après ce tirage au sort se disputent le 7 juin prochain. Elles opposent MC Noah et 512 Sport Academy ainsi que Etoudi à Friendship. Chez les dames, les quatre équipes qualifiées constituent un seul groupe.

Le 7 juin prochain, Askip of Yaounde va affronter Onyx de Yaoundé ; tandis que Overdose Upset sera face à FAP Basketball. La finale de la coupe du Cameroun de basketball se déroulera le 19 juillet 2025 dans la ville de Douala. En vue de ces rencontres, betPawa a offert des maillots aux différentes équipes qualifiées.