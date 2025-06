Togo: Ecobank Transnational Incorporated nomme Ayo Adepoju, directeur financier du groupe, en tant qu'administrateur exécutif du Groupe

Libreville — Le Conseil d'administration d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe Ecobank, a annoncé la nomination d'Ayo Adepoju, actuel directeur financier du groupe (CFO), au poste d'administrateur exécutif du Groupe, effectif au 4 juin 2025.

Ayo Adepoju cumule deux décennies d'expérience en leadership et possède une connaissance approfondie du Groupe Ecobank. Son expertise couvre la gestion financière, les marchés de capitaux, la planification stratégique, la mobilisation et la structuration de capitaux, la gestion de trésorerie, les relations investisseurs, le pilotage de la performance, la gouvernance, la transformation organisationnelle, l'audit financier et de risques, ainsi que le contrôle interne.

En tant que dirigeant financier de premier plan, Ayo a joué un rôle déterminant dans la transformation financière du Groupe, la stratégie de capital et la résilience à long terme. Depuis son arrivée chez Ecobank en 2012, il a occupé plusieurs postes de direction clés, notamment contrôleur financier Groupe, responsable groupe de la performance opérationnelle et de l'analyse, avant d'assumer ses fonctions actuelles de Directeur Financier Groupe.

Au fil des années, Ayo a piloté de nombreuses initiatives stratégiques, dont des opérations majeures sur les marchés financiers telles que les émissions d'euro-obligations, les instruments conformes à la Bâle III et les emprunts liés aux enjeux de développement durable. Ces réalisations ont renforcé la présence d'Ecobank sur les marchés de capitaux internationaux et consolidé la transparence et la relation avec les investisseurs.

Avant de rejoindre Ecobank, il a travaillé chez PricewaterhouseCoopers (PwC) à Londres et à Lagos, au sein de la division dédiée aux services financiers.

Commentant cette nomination, Papa Madiaw Ndiaye, Président du Conseil d'administration du Groupe Ecobank, a déclaré : « Au nom de mes collègues administrateurs, je félicite Ayo pour ses performances remarquables et lui souhaite chaleureusement la bienvenue au sein du conseil d'administration d'ETI. Le leadership éprouvé d'Ayo et sa relation de confiance avec le conseil rendent cette nomination à la fois naturelle et stratégique pour l'avenir du Groupe ».

« Ayo incarne pleinement notre philosophie pour les talents - un leader formé en interne, doté d'une vision internationale et d'un parcours exceptionnel. Son intelligence, son intégrité et son leadership d'impact ont longtemps été remarqués. Sa nomination au conseil témoigne de notre engagement à reconnaître et valoriser l'excellence issue de nos rangs. »

Jeremy Awori, Directeur Général du Groupe, a ajouté : « Ayo a joué un rôle clé dans le renforcement de la résilience financière d'Ecobank et dans la promotion de la croissance durable de notre entreprise. Sa capacité à gérer la complexité, à innover en matière de stratégie financière, à aligner la fonction finance sur la transformation de l'entreprise, et à diriger de manière collaborative, font de lui un pilier de notre équipe de leadership. J'ai hâte de poursuivre et renforcer notre collaboration dans la mise en oeuvre de notre stratégie de Croissance, Transformation et Rendements. »

Ayo est titulaire d'un diplôme de premier rang de l'Université de Lagos. Il est Fellow de l'Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN) et du Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Royaume-Uni. Il détient également un MBA de la Warwick Business School et un doctorat en leadership organisationnel de la Regent University, aux États-Unis.

Il a suivi des programmes exécutifs à Wharton, à la London Business School, ainsi qu'au prestigieux programme de management avancé (Advanced Management Program) de la Harvard Business School en 2024. Membre officiel du Forbes Finance Council, Ayo est également auteur et reconnu comme un expert en finance et en stratégie organisationnelle.

Cette nomination illustre l'engagement constant d'Ecobank à promouvoir les talents internes et à encourager l'excellence en matière de leadership en Afrique.

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire privé panafricain, fort d'une expertise inégalée sur le continent. Présent dans 35 pays d'Afrique subsaharienne ainsi qu'en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine, sa plateforme panafricaine unique offre une passerelle intégrée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe emploie plus de 15 000 personnes et propose à plus de 32 millions de clients des produits, services et solutions de banque de détail, banque commerciale, banque d'entreprise et banque d'investissement, via de nombreux canaux, y compris le digital. (Source : Ecobank Transnational Incorporated).