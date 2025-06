Libye: La pays devient un État participant à part entière et actionnaire d'Afreximbank

Libreville — L'État libyen a franchi une étape décisive dans son adhésion à part entière à la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) en acquérant des actions de la banque multilatérale africaine, devenant ainsi à la fois un État participant et un actionnaire de la banque. La Libye a procédé au paiement en vue de l'acquisition des actions de la Banque le 13 mai 2025.

La Libye a adhéré à l'accord constitutif d'Afreximbank en octobre 2024, devenant ainsi le 52e Etat africain à le faire, ce qui marque une étape importante dans la volonté de couvrir l'ensemble du continent et de faire progresser le programme d'intégration continentale de la banque, grâce au commerce et aux investissements.

L'instrument d'adhésion a été signé par le Ministre des Finances de la Libye, Son Excellence le Dr Khaled Al-Mabrouk Abdullah, ouvrant la voie à une coopération entre ce pays d'Afrique du Nord et Afreximbank sur des projets de développement clés en Libye, axés sur la facilitation des échanges commerciaux, le développement des infrastructures et le soutien financier

L'acquisition d'actions d'Afreximbank par la Libye renforce encore les liens avec ce pays riche en pétrole et améliore le soutien essentiel apporté à l'économie libyenne. Les domaines d'intervention ciblés par Afreximbank comprennent les infrastructures, le pétrole et le gaz, ainsi que l'exportation de produits manufacturés vers le reste de l'Afrique, tout en soutenant les projets d'intégration régionale visant d'autres pays d'Afrique du Nord.

« La participation de la Libye dans le capital d'Afreximbank place la Banque en position de force pour soutenir les efforts de reconstruction du gouvernement libyen tout en contribuant à renforcer la connectivité régionale du pays grâce à des investissements dans des projets essentiels tels que l'oléoduc et les projets routiers entre l'Égypte et la Libye, ainsi que le projet de transport et d'interconnexion électrique couvrant la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Cela confirme la confiance des gouvernements africains dans leur institution financière multilatérale panafricaine », a déclaré le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du conseil d'administration d'Afreximbank.

Le Professeur Oramah s'est réjoui de l'investissement de la Libye en faveur de la Banque, ce qui témoigne d'une plus grande confiance dans les activités de l'organisation, en particulier dans sa mission de transformation du commerce africain. Il a souligné que la participation au capital de la Banque contribuera à élargir ses services, sa portée et son influence dans la région, tout en renforçant sa base de capital.

S'agissant de l'accord d'établissement, Son Excellence le Dr Khaled Al-Mabrouk Abdullah, Ministre des Finances de la Libye, a souligné l'importance du partenariat dans le soutien aux efforts de reconstruction et de diversification économique de son pays. Il a également déclaré que l'adhésion de la Libye constituait une étape importante dans son processus de reconstruction économique et de rétablissement de son rôle de plaque tournante commerciale régionale.

Il a ajouté : « La Libye exprime sa gratitude à Son Excellence le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, pour ses efforts soutenus visant à faciliter la pleine participation de la Libye à l'accord d'établissement de la Banque. L'acquisition d'actions dans Afreximbank consolide la position de la Libye en tant qu'État membre à part entière et actionnaire de cette prestigieuse institution multilatérale africaine. Il s'agit là d'une avancée historique, qui fait suite à notre adhésion à l'accord constitutif de la banque en octobre 2024.

« Nous considérons cette évolution comme une avancée décisive dans le processus d'intégration économique de la Libye au sein du continent africain. Notre adhésion à Afreximbank en tant que 52e nation africaine souligne notre engagement à promouvoir des relations commerciales et d'investissement solides dans toute l'Afrique ».

Le Dr Abdullah a souligné que le partenariat entre la Libye et Afreximbank contribuerait à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance économique, de diversification et de développement dans son pays. « Nous espérons tirer parti de l'expertise et des ressources de la Banque pour soutenir notre programme économique national et contribuer efficacement à la promotion du commerce intra-africain et à l'intégration continentale. Nous saluons l'engagement inébranlable d'Afreximbank en faveur du progrès économique africain et nous nous réjouissons à la perspective d'une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique », a-t-il poursuivi.

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les opérations d'un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en oeuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'UA, la Banque a entrepris de mettre en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. Au 31 septembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 33,4 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 5,8 milliards de dollars US.

La Banque a décaissé plus de 104 milliards de dollars US entre 2016 et 2023. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody's, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.