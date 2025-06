Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'environnement - L'ambassadeur de l'Inde invite les populations à planter des arbres

La Journée mondiale de l'environnement a été commémorée le jeudi 5 juin 2025. En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Inde à Abidjan, Dr Rajesh Ranjan s'est rendu dans le village d'Attinguié, PK30 sur l'autoroute du nord pour procéder à un reboisement. Cette opération a permis, au diplomate indien de mettre en terre 200 jeunes plants composés de différentes essences d'arbres en terre au centre sanitaire urbain (Csu) de ce village.

« Nous sommes venus aider la mère Nature à bien se porter. Nous ne sommes pas sans savoir que le changement climatique permet de faire face à beaucoup de défis. En plantant les arbres, nous contribuons à lutter contre le changement climatique et à restaurer la vie Cela passe par des opérations de planting d'arbres. Je vous invite à planter des arbres, partout où vous êtes », a-t-il conseillé.

Le diplomate indien a, par ailleurs, souligné que ce sont 1000 plantes d'arbres qui ont été plantées dans cette circonscription administrative de Côte d'Ivoire par lui et l'entreprise automobile Tata Africa Côte d'Iivoire. « C'est à notre façon de faire la promotion du bien-être de l'homme et de protéger l'environnement », a-t-il fait savoir.

Initiée par cette firme automobile, cette volonté vise à contribuer à la reconstitution du couvert forestier dans cette localité. L'ambassadeur de l'Inde a salué cette détermination et précisé qu'il s'agit pour lui de contribuer à sauver la terre qui est notre mère.

Pour le directeur général de cette entreprise, Vivek Saraswat, ce planting d'arbres s'inscrit dans le cadre d'une tradition qui est chère à l'Inde et qui consiste à redonner à la nature, ce qu'elle a donné, ajoutant qu'il s'agit « d'assurer ses responsabilités vis-à-vis de l'environnement ». Et également, cette opération s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (Rse) de sa firme.

En venant à Attinguié, précisément au centre de santé urbain (Csu), c'est sa responsabilité de contribuer à restaurer ce qui a été détruit, à savoir la forêt. Le directeur général de Tatat, Vivek Saraswat a fait savoir que son objectif de planter 1000 jeunes plants d'arbre en trois ans a été atteint.

Débuté en 2023 dans son entreprise, situé au PK 24 sur l'autoroute du Nord par le planting de 300 espèces de jeunes arbres plantés, son objectif, de mettre en terre 1000 arbres et de protéger l'environnement a été réalisé. Il faut souligner que c'est la troisième opération de reboisement. La première s'est déroulée en avril 2023 avec le planting de 200 jeunes arbres.

Le chef de village d'Attinguié, Jacques Marcel Djessou s'est réjoui de cette opération initiée par l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'ivoire en collaboration avec l'entreprise Tata. « C'est cérémonie est, j'espère, le début d'une belle coopération entre votre pays, l'entreprise Tata et notre village. Elle est le symbole d'une Attinguié nouveau, un Attinguié plus vert, plus sain et plus uni », s'est-t-il réjoui. En sa qualité de chef de ce village, Jacques Marcel Djessou a pris l'engagement de veiller à la protection, à l'entretien et à la croissance des arbres plantés.