Congo-Kinshasa: Plus de 100 veuves et orphelins de militaires formés à divers métiers en une année

Une centaine de veuves et d'orphelins de militaires et policiers ont été formés, en un an, à divers métiers.

À l'initiative de la Chambre de commerce, plantation, élevage et industrie RDC (CCPEI-CCIEA), cette formation, organisée en deux sessions, a porté sur plusieurs domaines, notamment la coupe et couture, l'esthétique, la transformation agroalimentaire, la maçonnerie et la menuiserie.

Selon le président de la CCPEI, Jacques Makila, cet encadrement vise à permettre aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins, de jouer un rôle prépondérant dans la société et de valoriser leurs talents à travers des activités génératrices de revenus.

Cette formation, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans une démarche visant à soutenir l'effort de guerre face aux conflits qui sévissent dans l'Est du pays.

Jacques Makila a également appelé les partenaires à soutenir financièrement la poursuite de ces formations :

« Nous lançons ce plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, tant nationaux qu'internationaux, pour qu'ils appuient les formations ambulatoires gratuites destinées aux veuves et orphelins de militaires et policiers. Cela permettra de lutter contre l'oisiveté, de renforcer leur indépendance financière et de contribuer au développement économique. »

À travers cette initiative, il dit vouloir cibler en priorité les veuves et orphelins de militaires, souvent laissés pour compte et marginalisés.

Ce projet concerne également d'autres catégories de citoyens vivant dans la précarité, notamment les filles-mères et les jeunes vendeurs ambulants.

Pour sa part, la cheffe du Centre Fièrement Génial au foyer social de la 14e direction régionale des FARDC, situé au Camp Kokolo, Esther Kimbeni, estime que cette formation pourrait s'étendre à l'ensemble du pays.