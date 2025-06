Tunisie: L'adversaire - Une sélection rodée

Des joueurs de métier et un football qui a accédé à un palier supérieur depuis le Mondial 2022.

Du côté du Maroc, le sélectionneur marocain sera privé des services d'un certain nombre d'éléments à cause d'une infirmerie qui ne désemplit pas. On enregistre, d'ailleurs, une absence de taille, celle de l'attaquant Brahim Diaz, blessé. Quant à l'ailier gauche Abdessamad Ezzalzouli, il est annoncé dans le doute. Avec l'accord de son club, le FC Bruges, Chemsdine Talbi sera ménagé afin de pouvoir connaitre la nature de sa blessure. A noter que Nayef Aguerd, Joasuin Seyes et Noussair Mazraoui manqueront aussi à l'appel pour cause de blessure, également.

Un football en progrès

Depuis la finale perdue devant la Tunisie à la CAN 2004, le football marocain a énormément progressé. Outre les efforts fournis en matière d'infrastructure qui place le pays au premier plan au niveau continental, le championnat marocain s'est professionnalisé à 100% depuis deux ans déjà. Quant à la sélection marocaine, elle a beaucoup évolué, particulièrement depuis 2016 sous la houlette d'Hervé Renard qui a constitué un noyau dur autour de Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et Yassine Bounou.

Hervé Renard a donc préparé le terrain pour Walid Regragui, qui a cueilli les fruits du travail de son prédécesseur en terminant quatrième au Mondial qatari en 2022. Sauf qu'à la CAN de Côte d'Ivoire, l'élimination du Maroc par l'Afrique du Sud, aux huitièmes de finale (0-2), a mis brusquement fin à l'euphorie suscitée par la performance historique réalisée au Mondial qatari. Une contreperformance venue rappeler au sélectionneur marocain que, face aux nations africaines, ses poulains ont encore du chemin à faire.

La stratégie, adoptée depuis par la Fédération Royale Marocaine, consiste à programmer des tests amicaux face aux grandes nations africaines afin de se préparer au mieux à la CAN qu'organisera le pays à la fin de l'année. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la rencontre amicale de demain soir contre la Tunisie, un rival historique. Les joueurs de Regragui sont prêts pour montrer un bon visage et pour se rassurer.