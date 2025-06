Mali: BRVM - Le titre BOA du pays à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 5 juin 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre BOA Mali se trouve à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 2 795 FCFA la veille à 3 000 FCFA ce 5 juin 2025, soit une augmentation de 205 FCFA. Du 2 juin où il cotait 2 550 FCFA au 5 juin, le titre BOA Mali connait une augmentation de 450 FCFA. Les dirigeants de cet établissement bancaire ont payé le 3 juin 2025 un dividende net par action de 237,5 FCFA. Au titre du premier trimestre 2025, la BOA Mali a réalisé un résultat net de 3,021 milliards de FCFA, en forte hausse de 1,441 milliards de FCFA. Ce sont ces bons résultats trimestriels que les investisseurs ont sanctionnés positivement.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,33% à 3 000 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 7,32% à 2 785 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,08% à 1 135 FCFA) Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 555 FCFA) et Unilever Côte d'Ivoire (plus 2,97% à 11 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,61% à 1 200 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,42% à 510 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 4,16% à 10 000 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,11% à 16 205 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,13% à 6 200 FCFA).

Au niveau des activités du marché, la valeur totale des transactions a fait un plongeon, en se situant à 640,358 millions de FCFA contre 3,124 milliards de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions est aussi en baisse de 4,358 milliards, passant de 11 652,481 milliards de FCFA la veille à 11 648,123 milliards FCFA ce 5 juin 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle a connu une baisse de 1 milliard, se situant à 10 524,248 milliards de FCFA contre 10 525,248 milliards FCFA le 4 juin 2025.

Les trois indices phares de la Bourse sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,04% à 302,06 points contre 302,17 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en progression de 0,06% à 151,37 points contre 151,28 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a augmenté plus vigoureusement de 0,47% à 124,37 points contre 123,79 points la veille.