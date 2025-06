Congo-Brazzaville: Mode - La Sape s'exporte au Canada

interview

Du 25 au 27 juillet prochain, l'association Le Congo culturel de Montréal (LCM) organisera la seconde édition du Festival international de la société des ambianceurs et des personnes élégantes (Sape). Au programme défilé de mode, atelier spectacle de danse, exposition photo, conférences... Un moment fort pour célébrer la mode et le style, tout en offrant une visibilité aux créateurs.

Ce rendez-vous permettra aux participants de découvrir des nouvelles tendances mais aussi et surtout de mettre en lumière la créativité et l'expression personnelle à travers le vêtement. Nona Matouala, présidente du LCM, nous en parle.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.): Pourquoi un festival de la Sape au niveau de Montréal ?

Nona Matouala (N.M.): Il existe autant de festivals de la Sape que de pays regorgeant des Congolais, que ce soit en Afrique ou en Europe, on trouve des manifestations autour de la Sape. Vous êtes sans ignorer que l'Asie aussi s'y est mise avec la visite du jeune étudiant Oma Hayatu qui a traversé les océans en quête de réponse sur l'art de la Sape. Alors, pourquoi la Sape à Montréal ? Parce que c'est une ville cosmopolitaine qui s'inscrit dans la diversité multiculturelle et dans laquelle chaque communauté dispose d'un espace d'expression tel que les festivals les tulipes, la neige, le maïs, le rire, la musique. Ici, même la bière a son festival.

L.D.B.C.: Est ce un moyen de vous faire distinguer culturellement par rapport à d'autres nations?

N.M.: En effet, chacun apporte sa part de diversité culturelle. Nous avons choisi la Sape parce qu'elle est méconnue des Canadiens, quasi inexistante à Montréal. Certes, l'élégance est visible lors des fêtes et autres rassemblements familiaux ou sociaux mais oser la Sape, celle qui célèbre l'élégance et le style éclectique propre aux Congolais sous forme de festival, il fallait y penser. Oui, ce festival est un moyen pour faire connaître notre pays.

L.D.B.C.: En quoi consiste ce festival ?

N.M. : L'organisme Le Congo culturel de Montréal a pour mission de créer des ponts entre les cultures, de célébrer la diversité, et de faire rayonner l'identité congolaise à travers des événements et des initiatives uniques. Nous organisons des activités qui mettent en lumière les traditions, l'art, la musique, la gastronomie et la mode du Congo.

Parmi nos initiatives phares figure le célèbre Festival international de la Sape, un événement annuel qui rend un hommage vibrant au style éclectique et à l'élégance congolaise. Lors du festival, il y aura des stands de ventes privées, des défilés de différents designers africains ou québécois, des ateliers de marionnettes, l'exposition photo, des défilés de tableaux, de stands de gastronomie, la parade des sapeurs, les performances musicales, une animation DJ.

L.D.B.C.: Qui finance le festival ?

N.M. : Le festival est financé sur des fonds propres et grâce à l'aide des différents commanditaires et donations privées. Nous avons entamé des démarches auprès du Québec et du Canada et probablement, sous peu, auprès du ministère de l'Industrie culturelle du Congo.

L.D.B.C.: Quelles sont vos attentes ?

N.M. : Nous attendons que les curieux découvrent la Sape, que les Congolais s'en réjouissent. La ville de Montréal est notre premier partenaire. Elle délivre le permis nécessaire pour occuper la place publique, nous accompagne dans la mise en place et valorise notre apport à sa mosaïque culturelle.