Afrique: La RDC s'offre le Mali en match amical en pensant au Sénégal

La RD Congo a battu le Mali dans une rencontre amicale très intense (0-1) ce jeudi 05 juin à Orléans. Un but de Samuel Essende a permis aux Léopards de remporter la partie et d'avoir un peu plus de certitudes à trois mois de rencontrer le Sénégal, leur cible principale.

Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC, n'avait pas caché son intention, au moment de choisir le Mali comme adversaire en amical, pour préparer le match quasi décisif contre le Sénégal en septembre pour les qualifications au Mondial 2026. Le technicien français n'est pas sorti déçu de la rencontre, tant le Mali a joué le jeu du bon sparring-partner.

Car les hommes de Tom Saintfiet, malgré de nombreux absents, et un capitaine, Yves Bissouma, laissé sur le banc en première période, ont plus que contrarié les Congolais. Sous une pluie fine et un vent frisquet au stade de la Source à Orléans, les Aigles ont donné aux Léopards un aperçu de ce qui peut les attendre face aux Lions en septembre. De l'intensité, de l'agressivité et un match tendu jusqu'au bout.

Les Maliens ont été dominateurs, dangereux dès le début de la rencontre avec leur grand attaquant Mustapha Sangaré (1,97 m) qui a mis au supplice l'arrière-garde congolaise dans le premier quart, manquant d'ouvrir le score sur un face-à-face devant Bertaud (7e).

Essende tout en puissance

C'est pourtant son homologue d'en face, Samuel Essende qui va se charger de frapper en premier. L'attaquant d'Augsbourg, souvent raillé à cause de sa maladresse, possède tout de même une puissance à laquelle peu de défenses résistent. Son but, tout en force, entouré presque de la quasi-totalité de la défense malienne, en est une parfaite illustration.

Dominée par une équipe joueuse, la RDC, qui a perdu Bongonda blessé au quart d'heure de jeu, se montrait très réaliste.

Encouragés par des centaines de supporters, qui ont gagné très tôt le match des tribunes contre les Maliens, les hommes de Desabre ont mieux géré la seconde période. Lignes resserrées, plus agressifs, les Léopards ont même pris l'ascendant en deuxième période, se procurant plus d'occasions que les Aigles.

L'entrée d'Yves Bissouma à la reprise et le passage du 4-3-3 au 4-2-3-1 n'aura pas permis aux Maliens de revenir au score, malgré une volonté d'aller toujours vers l'avant.

Un réalisme froid en première période, de la solidité en seconde, nul doute que Sébastien Desabre signerait pour le même scénario en septembre contre le Sénégal.

En attendant, les Léopards ont encore un match amical à disputer ce dimanche 08 juin contre Madagascar (15h TU) avant de partir en vacances.