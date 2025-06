Algérie: Le moudjahid Mostefa Boudina inhumé au cimetière d'El Alia

Alger — Le moudjahid Mostefa Boudina, président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort et ancien membre du Conseil de la nation, décédé à l'âge de 86 ans, a été inhumé jeudi après-midi au cimetière d'El Alia (Alger).

Etaient présents à la cérémonie d'inhumation le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, des membres du Gouvernement et de hauts responsables de l'Etat, aux côtés des membres de la famille du défunt et de nombre de ses amis et compagnons.

Né le 18 avril 1939 à Texenna (Jijel), le défunt avait rejoint les rangs de la Révolution en 1956 au sein de la Fédération du Front de libération nationale (FLN) en France. Il était fidaï au sein des cellules du FLN.

Arrêté en mai 1959, le défunt a subi les pires tortures psychologiques et physiques avant d'être placé en détention provisoire à la prison de Saint-Etienne, puis transféré à celle de Lyon en France, où il fut condamné en 1960 à deux reprises à la peine de mort par le tribunal militaire de Lyon.

Après l'annonce du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, le défunt fut libéré le 11 mai 1962. Il poursuivra son engagement au service de la patrie au lendemain de l'indépendance, sur la voie du militantisme en tant que syndicaliste chevronné, homme politique visionnaire et homme d'Etat accompli ayant assumé ses missions et ses responsabilités avec dévouement et mérite.