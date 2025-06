Relizane — Le tribunal de Oued R'hiou (wilaya de Relizane) a prononcé une peine de deux (2) ans de prison ferme à l'encontre de personnes impliquées dans une infraction portant atteinte à l'intégrité des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM), a indiqué, jeudi, un communiqué du parquet.

Le communiqué précise que, "conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Oued R'hiou informe l'opinion publique que les 1er et 2 juin 2025, des candidats ont été surpris en flagrant délit de fraude à l'aide de moyens de communication à distance (appareil bluetooth), lors des épreuves d'éducation civique et de mathématiques, avec la complicité de la nommée B.A.L. et la participation des nommés A.M.F., F.M.A. et B.A.O.".

"Les mis en cause ont comparu, mgarçonsercredi devant le procureur de la République, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, pour l'infraction d'"atteinte à l'intégrité des examens finaux du BEM par fuite des réponses via des moyens de communication à distance" pour l'accusée principale B.A.L., et pour participation à l'infraction pour les autres prévenus, conformément aux articles 42, 44 et 253 bis 7 du Code pénal", ajoute la même source.

Ils ont été jugés le même jour et tous ont été condamnés à deux ans de prison ferme assortis d'une amende de 300.000 DA.

Le tribunal a également ordonné leur placement en détention, ainsi que la confiscation des moyens de fraude utilisés, selon le même communiqué.