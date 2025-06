Sénégal: Hajj 2025 - Les pèlerins se rassemblent à Muzdalifah

Les pèlerins se sont installés jeudi soir à Muzdalifah, après avoir passé la journée à la station de Arafat, moment phare du pèlerinage aux Lieux Saints de l'islam.

Conformément à la tradition prophétique, ils ont combiné les prières du Maghrib et de l'Icha.

Sur place, ils ramasseront les cailloux pour la scène de lapidation de Satan.

Les pèlerins quitteront Muzdalifah tôt le matin, vendredi, Jour de l'Aïd el Kébir, pour se rendre à Mina pour lapider la Jamârat al-Aqaba et immoler l'animal sacrificiel.

Les pèlerins ont passé la journée de jeudi à la station de Arafat dans une dévotion totale, dans la simplicité du port vestimentaire, signe d'une égalité parfaite, priant le Seigneur, implorant le pardon et la miséricorde.

C'est à Arafat que le prophète Mohamed (PSL) s'était rendu lors de son pèlerinage d'adieu au cours duquel il avait prononcé son célèbre sermon. Il avait proclamé le parachèvement de la religion par ces paroles d'Allah : "Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai approuvé pour vous l'islam comme religion".

Après son sermon, le Messager d'Allah -paix et bénédiction sur lui- se tint à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Il y accomplit les prières du Dohr et du Asr, rassemblées et regroupées, a rappelé l'imam de la grande mosquée de La Mecque du haut du Minbar de la Mosquée Namira, Cheikh Docteur Salih Bin Houmaid.

Ensuite, il se rendit à Mouzdalifa où il pria conjointement le Maghreb en trois unités et le Icha en deux unités.

Le Messager d'Allah y passa la nuit jusqu'à ce qu'il pria le Fajr, puis il resta assis pour invoquer Allah jusqu'à peu avant le lever du soleil, a poursuivi Dr Salih Bin Houmaid dans son sermon à Arafat.

Mohamed (PSL) s'est dirigé ensuite vers Mina, où il lapida la grande stèle (Jamrat al-ՙAqabah) de sept cailloux, puis il immola sa bête du Hady, se rasa les cheveux, actant ainsi la première désacralisation.

Le Prophète se rendit ensuite à la Maison sacrée où il fit le Tawaf du pèlerinage [Tawaf Al-Ifada] en tournant sept fois autour de la Kaaba, selon toujours les rappels de l'imam.

Puis il retourna à Mina, où il passa les nuits et lapida les stèles durant les trois jours de Tachriq, à raison de vingt et une pierres par jour : en commençant par la plus petite des stèles, puis la moyenne -après lesquelles il invoquait- et enfin la grande stèle (Jamrat al-ՙAqabah).

Il autorisa ceux qui le souhaitaient d'abréger leur séjour et de quitter Mina au bout de deux jours, a rappelé l'imam, des gestes que vont répéter vendredi les pèlerins.