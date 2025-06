Kaffrine — Une prise de conscience et davantage d'engagement des décideurs politiques et des communautés sont nécessaires pour faire face aux multiples formes de dégradation de l'environnement, a affirmé mercredi le coordonnateur du Réseau national des éco -citoyens du Sénégal (REC-SN), Hamath Kama, en marge de la célébration de la journée mondiale de l'environnement.

"La célébration de la journée mondiale de l'environnement constitue une occasion privilégiée de sensibilisation et de plaidoyer en faveur d'une prise de conscience et d'un engagement des décideurs politiques et des communautés pour inverser la tendance face aux multiples formes de dégradation de notre environnement", a-t-il notamment indiqué, dans un entretien avec l'APS.

L'édition de cette année de cette journée est axée sur le thème: "La lutte contre la pollution plastique", a précisé Hamath Kama. Il a annoncé qu'une campagne de collecte des sachets plastiques est prévue du 5 au 16 juin 2025.

Selon M. Kama, malgré le contexte de la fête de Tabaski, le REC-SN a tenu à célébrer cette journée mondiale, à travers une campagne de collecte de déchets plastiques, notamment les sachets d'eau qui seront valorisés en pépinière pour produire et planter des arbres afin de faire face aux effets néfastes du changement climatique, à la désertification et la dégradation des terres.

"En milieu scolaire et communautaire, nous pouvons et devons inverser la tendance, en gagnant le pari de la salubrité et de la végétalisation", a soutenu l'environnementaliste.

Le Réseau national des éco-citoyens est une association qui contribue à la promotion de l'éco-citoyenneté, à la veille écologique et à l'amélioration du cadre environnemental au Sénégal.