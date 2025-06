Le thème de l'édition 2025 du pèlerinage marial de Popenguine, "Marie, mère de l'espérance, marche avec nous ", met en lumière la portée théologale de l'espérance, a souligné, frère Prosper Joseph Carvalho, directeur du sanctuaire marial et membre du comité d'organisation.

Selon lui, le choix de ce thème s'inscrit dans un contexte spirituel fort, où l'espérance ne se réduit ni à un simple souhait ni à une attente hasardeuse. "L'espérance, ce n'est pas juste le +yaakaar+ en wolof. C'est une vertu théologale, un don de Dieu. C'est croire et goûter déjà à ce qui n'existe pas encore, mais qui sera parce que Dieu l'a promis ", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à l'APS en prélude à la 137e édition du pèlerinage de Popenguine.

Le directeur du sanctuaire marial estime que cette espérance chrétienne n'est pas un simple optimisme ou un espoir conditionnel.

"L'espérance se fonde sur la fidélité de Dieu. Elle marche entre deux grandes soeurs : la foi et la charité. On ne peut croire sans espérer, et on ne peut aimer sans espérer ", a-t-il ajouté, relevant que "vouloir du bien à l'autre, même à son ennemi, c'est aussi le sommet de l'amour chrétien nourri par l'espérance."

Dans une réflexion nourrie de théologie et de philosophie, le religieux a également souligné que l'image de Dieu ne réside pas dans la matière, mais dans l'esprit.

"Dieu, c'est l'intelligence et la volonté. Aimer, c'est vouloir du bien à l'autre, et espérer, c'est garder cette volonté d'aimer, même dans l'épreuve ", a estimé frère Prosper Joseph Carvalho.

Selon lui, le thème du pèlerinage marial de Popenguine 2025 constitue la principale nouveauté de cette 137e édition, marquée par une double dimension de jubilé et d'espérance.

"Chaque pèlerinage est une nouvelle démarche, car il faut vivre le thème. Cette année, nous sommes dans une année de jubilé et une année d'espérance", a-t-il indiqué.

"Le jubilé est un temps d'action de grâce, mais aussi un moment pour entrer dans une dynamique de renouvellement spirituel. Et quand on entre en grâce, on en attend encore davantage. C'est là où l'espérance entre en jeu ", a fait savoir le religieux.

Selon lui, le thème retenu : "Avec Marie, Mère de l'Espérance, marchons ensemble", est une invite à une réflexion profonde sur le vivre-ensemble dans un contexte de diversité.

"Comme on est dans une dimension multiculturelle, avec toutes les couleurs du Sénégal, il faut apprendre à marcher ensemble. Et qui mieux que Marie pour nous apprendre à marcher au même rythme ? ", a-t-il dit.

Frère Prosper Joseph Carvalho a insisté sur le caractère unique de chaque édition du pèlerinage. "L'année passée, je n'aurais pas dit la même chose. L'année prochaine non plus. Chaque pèlerinage à sa particularité, et celle-ci, c'est l'espérance portée par Marie ", a-t-il ajouté.

Le pèlerinage marial de Popenguine est prévu du 7 au 9 juin prochain et est placé sous le signe de cette espérance portée par Marie, figure de foi et de confiance en Dieu.