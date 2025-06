Nigeria: Salpha Energy obtient 1,3 million de dollars d'All On to Scale, soutenu par Shell

TLDR

La startup nigériane Salpha Energy, spécialisée dans les énergies propres, a levé 1,3 million de dollars auprès d'All On, un investisseur d'impact financé par Shell.

Salpha prévoit d'agrandir son usine locale d'assemblage de panneaux solaires et d'améliorer l'accès à l'énergie hors réseau dans les communautés mal desservies.

Le nouveau financement permettra d'intensifier les opérations, d'élargir le portefeuille de produits et de renforcer la capacité de production locale.

La startup nigériane Salpha Energy, spécialisée dans les énergies propres, a levé 1,3 million de dollars auprès d'All On, un investisseur d'impact financé par Shell, afin d'agrandir son usine locale d'assemblage de systèmes solaires et d'améliorer l'accès à l'énergie hors réseau dans les communautés mal desservies.

Salpha, fondée et dirigée par Sandra Chukwudozie, exploite l'une des seules usines d'assemblage de systèmes solaires domestiques dirigées par des femmes en Afrique subsaharienne. L'entreprise conçoit et construit des solutions solaires clés en main intégrées à des batteries de stockage et à des onduleurs intelligents, allant de systèmes de 150 Wp à 100 kWp. Ses produits ont touché plus de deux millions de personnes au Nigeria.

Le nouveau financement permettra d'étendre les opérations, de développer le portefeuille de produits et de renforcer la capacité de production locale. Tous les investissements de l'On sont réalisés en monnaie locale, ce qui vise à réduire les risques d'asymétrie monétaire qui entravent souvent le secteur de l'énergie.

Points clés à retenir

Selon l'Agence internationale de l'énergie, le Nigeria compte plus de 85 millions de personnes privées d'accès à l'énergie, ce qui représente le plus grand déficit d'accès à l'énergie au niveau mondial. L'énergie solaire hors réseau reste une solution essentielle, en particulier dans les zones rurales où l'extension du réseau est coûteuse et peu fiable.

L'investissement de Salpha met en évidence une tendance croissante à la localisation de l'assemblage et de la fabrication des panneaux solaires afin de réduire les coûts et de créer des emplois. La production locale permet de réduire la dépendance à l'égard des importations, de raccourcir les chaînes d'approvisionnement et d'adapter les produits aux conditions locales.

En fournissant un financement en monnaie locale, All On s'attaque à l'un des principaux obstacles à la croissance dans le secteur de l'énergie propre, à savoir la volatilité des taux de change. Soutenir des entreprises dirigées par des femmes comme Salpha s'aligne également sur des objectifs d'impact plus larges concernant l'inclusion des femmes et l'entreprenariat. Alors que le Nigeria s'efforce d'atteindre l'accès universel d'ici 2030, les investissements dans l'énergie solaire décentralisée et la fabrication locale sont susceptibles de jouer un rôle de plus en plus important.