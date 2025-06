Tunisie: Kumulus Water lève 3,5 millions de dollars pour développer la technologie de l'eau atmosphérique hors réseau

TLDR

Kumulus Water, une start-up franco-tunisienne spécialisée dans les technologies climatiques, a levé 3,5 millions de dollars de fonds d'amorçage pour développer ses systèmes de production d'eau hors réseau.

L'entreprise construit des générateurs d'eau atmosphérique (AWG) qui extraient l'eau potable de l'humidité de l'air sans dépendre des infrastructures existantes.

Le fonds d'amorçage financera également une plus grande pénétration du marché en France, en Espagne et en Tunisie, tout en permettant à l'entreprise de s'implanter en Arabie saoudite.

Kumulus Water, une startup climato-technique franco-tunisienne, a levé 3,5 millions de dollars de fonds d'amorçage pour développer ses systèmes de production d'eau hors réseau. Fondée en 2021 par Iheb Triki et Mohamed Ali Abid, la société construit des générateurs d'eau atmosphérique (AWG) qui extraient l'eau potable de l'humidité de l'air sans dépendre des infrastructures existantes, ce qui est idéal pour les zones mal desservies ou isolées.

Le tour de table a été soutenu par Bpifrance (via France 2030 SGPI et la Région Île-de-France), PlusVC, Khalys Venture, Flat6Labs, Spadel, et plusieurs family offices d'Europe et d'Afrique du Nord. Ce nouveau capital permettra de soutenir le lancement de Kumulus Boks, une nouvelle gamme d'unités d'eau à l'échelle industrielle pour les écoles, les collectivités et les utilisateurs industriels.

Kumulus a déjà déployé des unités en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le fonds d'amorçage financera également une plus grande pénétration du marché en France, en Espagne et en Tunisie, tout en permettant à l'entreprise d'entrer en Arabie saoudite, un marché hautement prioritaire confronté à la pénurie d'eau.

Points clés à retenir

La levée de fonds de 3,5 millions de dollars de Kumulus Water témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les infrastructures résistantes au climat, en particulier à l'heure où la pénurie d'eau s'intensifie à l'échelle mondiale. Les générateurs d'eau atmosphérique (AWG) de la startup offrent une alternative aux systèmes d'eau centralisés, en tirant de l'eau potable directement de l'humidité de l'air à l'aide d'unités alimentées par l'énergie solaire.

Le modèle s'aligne sur les tendances observées dans les régions en proie au stress hydrique, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, où les lacunes en matière d'infrastructures et la hausse des températures pèsent sur l'approvisionnement en eau douce. En ciblant les environnements hors réseau tels que les écoles, les camps de réfugiés, les hôtels et les communautés rurales, Kumulus répond à un besoin croissant d'accès à l'eau décentralisé et économe en énergie.