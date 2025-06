Nigeria: Les employés de Moniepoint encaissent leur argent alors que la vente d'actions sur le marché secondaire prend de l'ampleur

TLDR

Lorsque Moniepoint a levé 110 millions de dollars en octobre 2024, deux cadres supérieurs ont vendu une partie de leurs actions pour 20 000 dollars et 850 000 dollars (₦1,3 milliard d'euros).

C'est la deuxième fois que les employés de la licorne fintech sont autorisés à vendre des actions lors d'une levée de fonds, la première ayant eu lieu en 2022

Seuls les employés ayant au moins trois ans d'ancienneté pouvaient y participer, et le montant des ventes était limité

Lorsque Moniepoint a levé 110 millions de dollars en octobre 2024, deux employés seniors ont vendu une partie de leurs actions pour 20 000 dollars et 850 000 dollars (₦1,3 milliard), respectivement, selon des documents examinés par TechCabal. C'est la deuxième fois que les employés de la licorne fintech sont autorisés à vendre des actions lors d'une levée de fonds, la première ayant eu lieu en 2022.

La vente d'actions a été annoncée en interne lors de réunions publiques et facilitée par Carta, une plateforme de gestion des fonds propres des startups. Seuls les employés ayant au moins trois ans d'ancienneté pouvaient y participer, et le montant de la vente était limité : un employé ayant gagné 850 000 dollars n'a vendu qu'un tiers de ses actions acquises.

Les actions ont été vendues avec une décote par rapport à l'évaluation de la licorne de l'entreprise, ce qui est courant dans les transactions secondaires. Les actions des employés de Moniepoint sont acquises sur quatre ans, à raison de 25 % par an.

Alors que les sorties traditionnelles telles que les introductions en bourse restent rares dans les entreprises technologiques africaines, les ventes d'actions sur le marché secondaire apparaissent comme un moyen pour les employés de tirer parti de leur rémunération sous forme d'actions. Cette pratique est encore peu répandue, mais des exemples comme Moniepoint et Arnergy témoignent d'un changement culturel progressif dans la manière dont les talents sont récompensés dans l'écosystème des startups africaines.

Points clés à retenir

La vente secondaire des employés de Moniepoint souligne une tendance plus large dans la technologie africaine : comme les entreprises restent privées plus longtemps, la liquidité des employés devient de plus en plus critique. Dans les régions où les sorties via les marchés publics ou les acquisitions sont limitées, les ventes secondaires structurées offrent une alternative viable pour récompenser les premiers employés et retenir les meilleurs talents. Les fonds propres ont toujours été sous-utilisés dans les startups africaines, principalement en raison d'une compréhension limitée et d'un manque de voies de sortie.

Mais la situation est en train de changer. De plus en plus, les startups adoptent des calendriers d'acquisition formels, utilisent des plateformes comme Carta et incluent la liquidité des actions dans les programmes de rémunération à long terme. L'utilisation par Moniepoint des ventes secondaires comme outil de rétention montre une prise de conscience croissante du fait que l'embauche compétitive dans l'espace technologique africain va au-delà du salaire. Pourtant, ces opportunités restent rares.

La plupart des actions détenues par les salariés ne sont pas liquides et l'accès aux actions secondaires est souvent limité aux cadres supérieurs. Pour que les actions deviennent une incitation répandue, davantage de startups devront mettre en place des structures qui démocratisent la propriété et offrent des voies claires vers la liquidité.

Au fur et à mesure que les startups africaines mûrissent et attirent des capitaux en phase de croissance, l'actionnariat salarié pourrait passer d'un avantage symbolique à une véritable source de création de richesse, aidant à construire non seulement des entreprises, mais aussi des carrières à long terme.