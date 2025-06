TLDR

Treize startups spécialisées dans la mobilité et la logistique ont levé des fonds au premier trimestre 2025, ce qui correspond au nombre d'opérations réalisées au cours du même trimestre de l'année précédente.

La plus grosse opération a été réalisée par Gozem, une plateforme de covoiturage et de financement de véhicules basée en Afrique francophone, qui a obtenu 30 millions de dollars.

Malgré le déclin général, l'appétit des investisseurs pour les plates-formes de mobilité, de technologie financière et de logistique reste fort.

Treize startups spécialisées dans la mobilité et la logistique ont levé des fonds au premier trimestre 2025, égalant le nombre de transactions du même trimestre de l'année dernière, mais ne rapportant que 44,9 millions de dollars - une forte baisse de 69% par rapport aux 146 millions de dollars du premier trimestre 2024.

La plus grosse opération a été réalisée par Gozem, une plateforme de covoiturage et de financement de véhicules basée en Afrique francophone, qui a obtenu 30 millions de dollars dans le cadre d'un tour de série B soutenu par SAS Shipping Agencies Services, Asia Africa Investment and Consulting et Al Mada Ventures.

Malgré le déclin général, l'appétit des investisseurs pour les plateformes de mobilité-fintech et de logistique reste fort. Parmi les autres opérations notables, citons Taager en Égypte (6,8 millions de dollars), Leta au Kenya (5 millions de dollars) et Kofa au Ghana (4,3 millions de dollars de dette pour les véhicules électriques).

Au niveau régional, l'Afrique de l'Ouest est en tête avec 30,3 millions de dollars, grâce au tour de table de Gozem. L'Afrique de l'Est a vu quatre transactions totalisant 5,3 millions de dollars. L'Afrique du Nord a levé 7,2 millions de dollars, tandis que l'Afrique australe et l'Afrique centrale ont chacune recueilli 400 000 dollars.

Le financement par emprunt a joué un rôle clé, représentant 19,5 millions de dollars, alors qu'un seul tour de table d'amorçage a été divulgué, celui de Leta, ce qui suggère un penchant pour les startups matures. Les startups fondées par des femmes ont continué d'éprouver des difficultés, obtenant moins de 1 % du financement total du secteur.

Cette tendance montre que les investisseurs font des paris plus modestes tout en recherchant la traction et l'évolutivité dans un environnement de financement de plus en plus sélectif.

Points clés à retenir

Le secteur de la mobilité et de la logistique en Afrique s'adapte au resserrement des conditions de financement, les investisseurs privilégiant les modèles d'entreprise qui démontrent à la fois l'évolutivité et l'efficacité du capital. Plutôt que de rechercher la croissance à tout prix, les sociétés de capital-risque et les IFD soutiennent désormais des startups axées sur la rentabilité, l'automatisation et l'infrastructure.

Trois tendances claires se sont dégagées au premier trimestre 2025 : Convergence Mobilité-Fintech : Des startups comme Gozem et Moove intègrent des services financiers tels que le financement de véhicules et le prêt dans leurs plateformes, ce qui leur permet de monétiser au-delà du covoiturage tout en ciblant les travailleurs clandestins sous-bancarisés. Logistique alimentée par l'IA : Le tour de table de Leta reflète la demande croissante de technologies logistiques capables d'optimiser les réseaux de livraison, de réduire les coûts opérationnels et d'offrir une visibilité en temps réel, ce qui est particulièrement pertinent à mesure que les marchés africains du commerce électronique se développent.

Écosystèmes de véhicules électriques : Kofa et d'autres construisent des infrastructures pour la mobilité électrique, avec des échanges de batteries et des deux-roues électriques à bas prix qui attirent les investisseurs d'impact et les subventions. La transition est moins motivée par des mandats climatiques que par des raisons économiques : les flottes électriques sont moins chères à gérer à long terme.