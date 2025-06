Egypte: La CIB s'associe à Lantern Ventures pour développer le soutien aux PME

TLDR

Commercial International Bank (CIB), la plus grande banque égyptienne du secteur privé, s'est associée à Lantern Ventures, un studio de capital-risque, pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en Égypte. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de la CIB visant à accroître le soutien financier et non financier au secteur des PME du pays.

Lantern Ventures propose des services de développement d'entreprise, notamment des solutions juridiques, RH, commerciales et informatiques. La société aide également les entrepreneurs à améliorer leurs opérations, à gérer les risques et à accéder aux capitaux. Dans le cadre de ce partenariat, la CIB orientera les PME éligibles vers Lantern Ventures afin qu'elles bénéficient de ces services ainsi que d'un soutien financier sur mesure.

Lantern Ventures travaille également avec les participants de Shark Tank Egypt, les aidant à développer leurs entreprises et à améliorer leur efficacité opérationnelle. Cette collaboration permet à la CIB d'étendre son champ d'action aux startups et aux entreprises en phase de croissance qui ne répondent pas encore aux critères de prêt traditionnels mais qui présentent un fort potentiel.

Points clés à retenir

Les petites et moyennes entreprises représentent près de 98 % des entreprises du secteur privé égyptien et contribuent pour plus de 40 % au PIB, selon la Société financière internationale. Cependant, l'accès au financement reste un défi majeur. La Banque mondiale estime que le déficit de financement des PME égyptiennes dépasse 46 milliards de dollars. Les banques comme CIB sont de plus en plus sollicitées pour soutenir le secteur, en particulier après les réformes réglementaires de la Banque centrale d'Égypte qui imposent des quotas de prêts plus élevés aux PME.

Les partenariats avec des entreprises comme Lantern Ventures aident les banques à fournir des solutions plus complètes au-delà du prêt, y compris un soutien opérationnel et un développement commercial. Ces collaborations sont essentielles dans la mesure où l'Égypte cherche à créer des emplois et à réduire sa dépendance à l'égard du secteur public. Alors que l'inflation et la dévaluation de la monnaie remettent en cause la viabilité des entreprises, permettre aux PME d'accéder à un soutien structuré peut favoriser la résilience et la croissance économique à long terme.