Nigeria: La torchère verte du pays transforme les gaz résiduels en électricité pour l'extraction de bitcoins

TLDR

Dans le delta du Niger, riche en pétrole, la startup Green Flare Holdings, spécialisée dans la technologie du climat, transforme le gaz de torchère, longtemps un défi environnemental, en une source d'énergie.

L'entreprise convertit les gaz résiduels issus de la production de pétrole en électricité pour faire fonctionner les centres de données d'extraction de bitcoins.

Le Nigeria brûle à la torche environ 1 milliard de pieds cubes standard de gaz par jour, ce qui est suffisant pour produire jusqu'à 9 GW d'électricité.

Dans le delta du Niger, riche en pétrole, au Nigéria, la startup de technologie climatique Green Flare Holdings transforme les gaz de torchère - longtemps un défi environnemental - en une source d'énergie pour l'infrastructure numérique. L'entreprise convertit les gaz résiduels issus de la production pétrolière en électricité pour faire fonctionner les centres de données d'extraction de bitcoins et, à terme, les centres d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage.

Cofondée par Charles Majomi, Green Flare capture les gaz associés, normalement brûlés, et utilise des générateurs mobiles pour créer de l'électricité hors réseau. Cette énergie alimente les centres de données sur site, en commençant par le minage de Bitcoin en raison de son cycle de monétisation rapide.

Le Nigeria brûle à la torche environ 1 milliard de pieds cubes standard de gaz par jour, ce qui est suffisant pour générer jusqu'à 9 GW d'électricité. Les trois premiers sites de Green Flare dans l'État du Delta fourniront une capacité combinée de 53 MW. Son objectif est de s'étendre aux services de calcul de l'IA et aux services en nuage, en offrant de l'énergie à faible coût aux grandes entreprises mondiales.

Le modèle de Green Flare reflète les efforts déployés aux États-Unis par des entreprises telles que Crusoe Energy et Marathon Digital, mais l'opportunité nigériane est plus importante compte tenu de l'ampleur du gaz gaspillé et de la demande informatique non satisfaite. La société affirme que son coût par bitcoin pourrait être aussi bas que 5 000 à 12 000 dollars, soit environ 25 % de la moyenne du secteur.

Points clés à retenir

Le modèle de Green Flare positionne le Nigeria à l'intersection de tendances mondiales : réduire les émissions de méthane, répondre à la demande croissante d'informatique et libérer les ressources énergétiques inexploitées. La startup offre une rare convergence entre l'action climatique et l'infrastructure numérique, en convertissant les déchets gazeux en capacité de production. Si elle réussit, elle pourrait faire du Nigeria une frontière informatique à faible coût.

Avec moins de 3 % du taux de hachage mondial du bitcoin et une infrastructure d'IA minimale aujourd'hui, le pays a de la marge pour se développer. Le défi consistera à naviguer dans la réglementation, à garantir un accès fiable au gaz et à transformer la traction initiale en échelle. Mais comme le torchage du gaz coûte encore des centaines de millions par an au Nigeria et que la demande de calcul ne fait qu'augmenter, l'opportunité est réelle.