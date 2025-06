Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a exprimé jeudi soir ses sincères félicitations au peuple fier du pays et à tous les musulmans à l'occasion de l'Aïd al-Adha, en espérant que le prochain Aïd nous ramènera avec notre pays en toute sécurité et avec tout son peuple et son territoire arborant les bannières de la victoire.

Gen Al-Burhan a souligné que les fils et les filles du Soudan ont donné les plus beaux exemples de sacrifice, d'altruisme, d'altruisme et de solidarité. Ils ont tous parcouru les chemins de la fierté et de la dignité, défendant l'unité et la sécurité de la patrie.

Tout en ajoutant : « Salutations à vous tous, peuple de mon pays, qui vous tenez dans des positions nationales sincères, en lançant le slogan de fierté et d'honneur : Un peuple, une armée, une nation.

Avec vous et avec vous nous irons tous de l'avant jusqu'à ce que notre pays soit nettoyé de tout agresseur. L'écriture de l'histoire a commencé avec vous, car vous êtes les créateurs de la gloire et de son peuple. Salutations à ceux qui ont sacrifié leur âme pour ce pays ».

Le président du Conseil Souverain de Transition a rendu hommage à ceux qui sacrifient leur vie pour défendre et préserver la patrie.