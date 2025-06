Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 juin 2025

revue de presse

Réciprocité : N' Djaména réagit à l'interdiction américaine

Après l'interdiction d'entrée imposée par Washington à ses ressortissants, le Tchad suspend à son tour l'octroi de visas aux citoyens américains, dénonçant une décision injuste et discriminatoire.

Le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno , a annoncé jeudi la suspension de l'octroi de visas aux ressortissants américains, en réponse à une décision des États-Unis d'interdire l'accès à leur territoire aux citoyens tchadiens.

Source : Apanews

Décès de l'ancien président zambien Edgar Lungu à 68ans

Edgar Lungu , qui fut président de la Zambie pendant près de sept ans jusqu'en 2021, est mort jeudi dans un hôpital d'Afrique du Sud à l'âge de 68 ans, ont annoncé son parti et sa famille.

M. Lungu était hospitalisé pour un traitement spécialisé dans une clinique de Pretoria, a indiqué son parti politique, le Front patriotique, dans un communiqué.

"Mon père était sous surveillance médicale ces dernières semaines", a confirmé sa fille Tasila Lungu-Mwansa dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. "Son état a été géré dans la dignité et l'intimité", a-t-elle ajouté, sans préciser la cause exacte de son décès.

Source : PressAfrik

Congo-Kinshasa : Félix Tshisekedi s'est entretenu avec l'opposant Martin Fayulu au Palais de la Nation

La Zambie a appris la mort jeudi 5 juin 2025 de son ancien président, Edgar Lungu. L'homme de 68 ans était arrivé au pouvoir à la suite du décès de son prédécesseur, Michael Sata, mort en plein mandat en 2014. C'est un souvenir en demi-teinte que le pays conservera de son passage à la tête de l'État.

Source : RFI

Togo : Protestation en ligne contre l'interpellation du rappeur Aamron

Au Togo, l'interpellation récente de l'artiste Aamron continue de provoquer l'indignation sur les réseaux sociaux. Des critiques, longtemps tues ou étouffées, se font désormais entendre. Une libération de la parole par le biais du numérique, portée autant par les citoyens vivants au Togo que par ceux établis dans la diaspora.

Leurs messages sont clairs : dénoncer la vie chère, l'augmentation récente du prix de l'électricité, ou encore réclamer la libération de l'artiste Amron , arrêté dans des circonstances qui restent floues. Pour l'analyste politique Hervé Adjaho cela dénote un climat soc io-politique quelque peu tendu.

(Source : Deutsche Welle )

Afrique du Sud : la justice rejette les recours de Jacob Zuma et du groupe Thales

La Haute Cour sud-africaine a rejeté, mardi 3 juin 2025, les demandes de l'ancien président Jacob Zuma et du groupe Thales visant à faire annuler les poursuites pour corruption et racket liées au contrat d'armement de 1999. La société Thales invoquait l'absence de deux témoins clés, Pierre Moynot et Alain Théthard , tous deux décédés.

Source : Africa24

Burundi : législatives sans l'opposition et sous tension économique

Au Burundi, plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce jeudi 5 juin pour renouveler l'Assemblée nationale et élire les conseillers communaux, dans un climat marqué par de fortes tensions socio-économiques.

Selon la Commission électorale nationale indépendante ( Ceni ), 14 103 bureaux de vote ont été ouverts à travers le pays , pour accueillir 5 998 977 électeurs inscrits . À l'étranger, la diaspora burundaise et les contingents en mission de maintien de la paix ont voté dans 53 bureaux , représentant 14 521 électeurs supplémentaires. Au total, 6 013 498 électeurs étaient attendus dans 14 156 bureaux de vote .

Source : Africanews

Gabon : les partis politiques devraient attester d'au moins 9 000 adhérents répartis sur tout le territoire

Lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 4 juin 2025, le gouvernement gabonais, par le biais du ministère de la Réforme des institutions, a présenté un projet de loi ambitieux visant à encadrer plus strictement la création, le fonctionnement et le financement des partis politiques.

Ce texte a été élaboré dans le sillage du Dialogue national inclusif d'avril 2024 et répond à une forte demande des populations pour rationaliser le paysage politique, jugé jusqu'ici trop fragmenté. Issu d'un processus de concertation avec les acteurs politiques et les représentants de l'administration, le projet de loi entend poser de nouvelles bases pour une vie politique plus structurée et représentative.

Source : Gabon24

Sénégal : Clôture du Dialogue national, le chef de l'État salue une « séquence démocratique majeure »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a salué ce mercredi la clôture du Dialogue national sur le système politique, tenu du 28 mai au 4 juin à son initiative, le qualifiant de « séquence démocratique majeure » et « d'étape historique » dans la consolidation de la démocratie sénégalaise.

Durant une semaine, représentants des institutions, partis politiques, société civile, universitaires et citoyens engagés se sont réunis dans un esprit d'écoute, de dépassement et de responsabilité pour identifier les limites du cadre institutionnel actuel et proposer des réformes structurelles.

Source : Le soleil

Afrique : L'AFC discute du développement des infrastructures sur le continent

Ce 05 juin 2025, la question de l'infrastructure africaine était au centre des échanges depuis Nairobi, au Kenya. Lors de cet échange virtuel de haut niveau, l' Africa Finance Corporation (AFC) a présenté son rapport sur la situation des infrastructures en Afrique pour l'année 2025.

Le rapport de cette année a abordé un enjeu fondamental pour les années à venir : « La mobilisation des ressources nationales en Afrique ».

Source : allAfrica

Afrique du Nord : P ercée médicale à l'hôpital La Rabta dans le traitement des cancers abdominaux complexes

L'équipe du service de chirurgie digestive "A" de l'hôpital La Rabta à Tunis, dirigée par le Dr Montassar Kacem, a réalisé une avancée médicale majeure le mercredi 4 juin, en pratiquant avec succès une intervention chirurgicale utilisant la technique innovante CHIP (Chimiothérapie Hyperthermique Intra-Péritonéale).

Cette méthode de pointe, qui allie chirurgie de haute précision et chimiothérapie chaude administrée directement dans la cavité abdominale, constitue une révolution dans la prise en charge des cancers abdominaux complexes, notamment ceux de nature avancée ou disséminée .

Source : LaPresse

