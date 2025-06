Ile Maurice: La jeunesse mauricienne à l'honneur

Une vague d'énergie urbaine déferle sur l'île depuis le lancement officiel du Street Dance Festival 2025, un événement entièrement dédié à la jeunesse mauricienne. L'annonce a été faite le samedi 31 mai par le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, lors d'une conférence de presse au siège de son ministère, en collaboration avec l'équipe dynamique de Wake Up Entertainment.

Ce festival a pour ambition de servir de tremplin aux jeunes talents en leur offrant une scène où s'exprimer librement à travers la danse. Le ministre a souligné que ce projet répond à un besoin croissant chez les jeunes de se retrouver autour d'une discipline qui allie créativité, performance et identité. Il a ajouté que des sessions de coaching seront proposées afin d'aider les participants à perfectionner leur art. « La danse de rue, ce n'est pas seulement un mouvement artistique. C'est un langage, une manière pour les jeunes de dire qui ils sont, de raconter leur histoire. Nous voulons leur offrir une scène mais aussi un encadrement pour qu'ils puissent rêver plus grand et aller plus loin », a déclaré Deven Nagalingum.

Il a également rappelé que la breakdance figure désormais au programme des Jeux olympiques, ce qui confère à ce festival une dimension stratégique pour les jeunes qui aspirent à une carrière internationale dans le domaine. Plus largement, cette initiative s'inscrit dans la volonté du ministère de multiplier les activités sportives, sociales et éducatives qui accompagnent les jeunes dans leur épanouissement personnel, tout en les éloignant des dérives et influences négatives. À ce titre, le ministre a mis en avant l'importance de programmes tels que le Duke of Edinburgh's International Award et le National Cadet Corps d'Inde, qui contribuent activement au développement du caractère, de la discipline et du leadership chez les jeunes. Il a également annoncé la mise en place prochaine d'une unité spéciale au sein de son ministère, chargée de recueillir les opinions et propositions des jeunes Mauriciens afin d'élaborer des politiques encore plus adaptées à leurs réalités.

L'édition 2025 du Street Dance Festival propose des battles 1 contre 1 Allstyle, ouvertes à tous les styles de danse urbaine et à tous les niveaux. Les compétiteurs, répartis selon quatre catégories d'âge et de genre, participeront à deux phases préliminaires. La première a eu lieu samedi au Youth Centre de Pamplemousses pour les participants du Nord. La seconde, destinée aux danseurs du Sud, a eu lieu dimanche. À l'issue de ces présélections, 24 finalistes ont été retenus pour s'affronter lors de la grande finale prévue le dimanche 8 juin sur la scène emblématique du Caudan Waterfront, à Port-Louis.

Les meilleures performances seront récompensées par des prix en espèces. Chaque catégorie verra son lauréat remporter une somme de Rs 25 000, tandis que le deuxième recevra Rs 10 000 et le troisième, Rs 5 000. Avec cette initiative, le ministère de la Jeunesse et des sports affirme une fois de plus sa volonté d'accompagner la jeunesse mauricienne là où elle s'exprime le plus authentiquement : sur le bitume, en rythme et en mouvement. La finale du Street Dance Festival 2025 s'annonce comme une célébration vibrante de la culture urbaine, du talent local et de l'audace créative des jeunes.