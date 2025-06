Ile Maurice: Quatre nouveaux moteurs de croissance

Solaire, biomasse, déchets transformés, océan et culture... Le gouvernement pose les bases d'une nouvelle économie axée sur l'innovation, l'investissement et la durabilité. Quatre pôles sont appelés à porter cette relance ambitieuse. De nouveaux pôles de croissance ouvriront la voie à d'importants investissements. Le secteur de l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire et les projets de biomasse, devrait bénéficier de quelque Rs 30 milliards d'investissements au cours des trois prochaines années.

L'environnement constituera un autre pilier de cette dynamique de croissance, avec des investissements majeurs à travers le lancement du Waste to Wealth Investment Scheme, visant notamment à promouvoir des projets créatifs de transformation des déchets en œuvres d'art (creative waste-to-art projects) et à encourager la réutilisation des metal scraps. Ces initiatives contribueront également à la réduction de l'empreinte carbone du pays.

L'économie bleue, quant à elle, devrait également attirer des investissements significatifs. Pour témoigner de cet engagement, des Assises de l'Océan seront organisées, accompagnées d'un blueprint. L'accent sera mis, entre autres, sur la pêche durable, l'aquaculture, le tourisme océanique durable et la finance bleue.

Le quatrième pôle, dévoilé dans ce Budget, concerne la revitalisation des arts créatifs, en mettant l'accent sur la croissance économique et la cohésion sociale.

Présenté comme un Budget « stratégique », l'exercice 2025-2026 s'articule autour de trois piliers majeurs censés faire sortir le pays de «l'abysse » pour le mener vers la prospérité : un renouvellement économique, un nouvel ordre social et une consolidation fiscale.

Ce pilier passera par des réformes structurelles destinées à stimuler la croissance, maîtriser les déficits budgétaires, accroître la productivité et encourager l'investissement. L'objectif est clair : créer des emplois mieux rémunérés, notamment pour les jeunes, et améliorer le niveau de vie de l'ensemble de la population.

Le nouveau modèle économique proposé mise sur la recherche, le développement et l'innovation, sur des investissements dits transformatifs, une mise à jour des stratégies commerciales, ainsi qu'un accent renouvelé sur le bien-être des consommateurs.

Parmi les mesures phares : toutes les institutions paraétatiques et entreprises publiques devront soumettre un plan axé sur la recherche, le développement et l'innovation (R&D&I). Une enveloppe de Rs 200 millions sera débloquée à cet effet, répartie entre plusieurs ministères pour financer des projets susceptibles de déboucher sur des innovations à la fois économiques et politiques.

Le deuxième axe du Budget vise à améliorer l'utilisation des ressources clés du pays, à savoir la main-d'œuvre, les terres et le capital. Le gouvernement estime que le potentiel d'amélioration de la productivité reste important, condition indispensable à une croissance durable. Une utilisation plus efficace des terres et une meilleure valorisation du capital national figurent également à l'agenda.

Enfin, le troisième pilier marque un changement de paradigme : il s'agit de passer d'un modèle centré sur la consommation à un modèle porté par l'investissement. Le Budget 2025- 2026 entend ainsi consolider la croissance économique en finançant des projets structurants, porteurs de transformation à long terme.