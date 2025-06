Tunisie: Affaire de l'assassinat du Tunisien Hichem Miraoui en France - La diplomatie tunisienne continue à suivre de près l'affaire

Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé que les autorités sécuritaires et judiciaires françaises ont ouvert des enquêtes afin de connaître les raisons du crime, dont les données préliminaires indiquent qu'il était motivé par le racisme, indiquant que la Brigade antiterroriste s'est déjà saisie de l'affaire.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger affirme qu'il continuera de suivre l'affaire de l'assassinat, en France, de Hichem Miraoui, en étroite coordination avec les différentes parties concernées afin de garantir les droits des membres de la communauté tunisienne à l'étranger et empêcher la reproduction de pareils crimes odieux légitimés par les discours de haine et d'intolérance.

Dans un communiqué publié hier jeudi, le ministère assure qu'une fois l'identité de la victime confirmée, l'ambassade tunisienne en France a contacté les autorités françaises compétentes et demandé des détails sur les circonstances et le mobile du crime, poursuivre son auteur en justice et condamner l'acte qui a coûté la vie à un Tunisien.

Le département affirme que l'ambassadeur de Tunisie à Paris a été contacté au téléphone par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et que ce dernier a, fermement, condamné ce crime et présenté ses condoléances à la famille de la victime et à tous les membres de la communauté tunisienne en France.

Le ministre français a affirmé que les autorités sécuritaires et judiciaires françaises ont ouvert des enquêtes afin de connaître les raisons du crime, dont les données préliminaires indiquent qu'il était motivé par le racisme, indiquant que la Brigade antiterroriste s'est déjà saisie de l'affaire.

Rappelons que le ministre français de l'Intérieur s'est rendu le 3 juin à l'ambassade de Tunisie à Paris, où il a exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie à la famille de la victime et à tous les membres de la communauté tunisienne en France. Il a condamné avec la plus grande fermeté ce crime, qu'il a qualifié de « raciste », et a souligné que les autorités sécuritaires et judiciaires compétentes travaillaient avec diligence pour élucider les circonstances de l'incident et traduire l'auteur en justice conformément à la loi française.

Le ministre français a, à cette occasion, fermement condamné le crime à caractère raciste confirmé dont le Parquet national antiterroriste s'en est saisi après l'arrestation de l'auteur du crime, indique un communiqué publié.

Le crime est survenu dans la soirée du samedi 31 mai 2025 dans la ville de Puget-sur-Argens. Selon des médias Français, un français âgé de 53 ans a ouvert le feu sur son voisin, un citoyen tunisien, le tuant sur le coup. Il a également blessé un jeune homme de nationalité turque, peu avant d'être appréhendé par la gendarmerie et placé en détention.

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a, notamment, insisté sur la nécessité d'assurer une protection adéquate à la communauté tunisienne résidant dans le territoire français, en adoptant une approche préventive pour éviter de tels crimes inhumains à l'avenir.