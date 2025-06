Le premier anniversaire de l'arrestation de Martin Joseph Figueira, accusé d'avoir incité à un coup d'Etat et d'avoir menacé la sécurité de la République Centrafricaine, vient de s'écouler. Les événements récents ont montré que ce travailleur humanitaire serait devenu un pion dans les jeux géopolitiques du Président Faustin-Archange Touadéra, qui utiliserait alors l'affaire Figueira à son avantage.

Rappelons que le 25 mai 2024, Martin Joseph Figueira, employé de l'ONG américaine FHI 360, a été arrêté dans la ville centrafricaine de Zémio. La double nationalité belge et portugaise du détenu a permis de mener une vaste campagne d'information à son encontre. Plusieurs médias ont notamment affirmé que Figueira aurait été chargé de recruter des Peuls pour créer une organisation terroriste similaire à l'État islamique. Mais la famille de Martin Joseph Figueira a, à plusieurs reprises, dénoncé son arrestation, qu'elle juge injustifiée, de même qu'elle tance ses conditions de détention, jugées "inquiétantes."

Comme l'ont souligné les proches de Figueira, sa mission en RCA était d'aider les gens et de trouver des moyens d'améliorer les conditions de vie des communautés les plus vulnérables. Le frère du détenu, Georges Martin, a fait remarquer que les Russes avaient peut-être mal interprété le fait que Joseph Figueira travaillait pour une ONG américaine et qu'il aurait de ce fait, espionné pour le pays de l'oncle Sam. Dans une interview accordée aux médias belges, la famille du détenu a exprimé l'espoir que le Parlement européen puisse rapidement voter en faveur d'une résolution d'urgence exigeant la libération de Joseph Figueira Martin.

Le frère de Martin Joseph Figueira, Georges, a récemment été interviewé par TV5 Monde. Dans un message vidéo, Georges Martin a demandé aux autorités belges et portugaises de cesser de coopérer avec les autorités centrafricaines et d'imposer des sanctions à la RCA si son frère n'est pas rapidement libéré. Georges Martin a également noté que les mercenaires du groupe Wagner ont détenu son frère, l'ont torturé et l'ont menacé de mort, mais ont rapidement transféré son affaire à la juridiction des autorités centrafricaines.

Ainsi, comme l'a noté Georges Martin, c'est le gouvernement de la République Centrafricaine qui est responsable "des conditions cruelles de détention" de son frère. Il est à noter qu'auparavant, de nombreux médias africains et européens avaient affirmé que la détention de Martin Joseph Figueira était dans l'intérêt des Russes du groupe Wagner, qui ont imposé leur décision au Président Faustin-Archange Touadéra et aux autorités centrafricaines. Cependant, les propos du frère de Georges Martin montrent que la détention de Figueira serait selon toute vraisemblance dans l'intérêt du Président centrafricain lui-même.

En effet, le 2 juin 2025, le chef d'Etat centrafricain s'est rendu en visite officielle à Bruxelles, la capitale belge. Bien entendu, l'un des sujets à l'ordre du jour des discussions avec la Belgique était la détention de Joseph Martin Figueira. Sachant que l'Union Européenne est intéressée par la libération du travailleur humanitaire, Faustin- Archange Touadéra entend manifestement tirer profit des négociations politiques.

Les médias ont déjà rapporté que le Président Touadéra avait rencontré Kaja Kallas, la cheffe de la Diplomatie européenne. Mme Kallas aurait soulevé la question de Figueira, mais Faustin-Archange Touadéra serait alors resté ferme dans sa position. Ainsi, une position aussi ferme sur l'affaire Figueira s'apparente à une tactique du Président centrafricain pour obtenir les conditions les plus favorables pour la République Centrafricaine.

Tout compte fait, il est intéressant de suivre cette affaire brumeuse de près, notamment ses développements dans les prochains jours et semaines.