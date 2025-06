Afrique: CAN Féminine - Le profil du Maroc

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le Maroc s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2024 en tant que pays hôte. Déjà finaliste de la précédente édition en 2022, (ndlr: finale perdue face à l'Afrique du Sud 2-1) les Lionnes de l'Atlas ont depuis confirmé leur statut de nouvelle force montante du football africain féminin, avec une place de huitième de finaliste lors de la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024 marque la quatrième participation des Lionnes de l'Atlas, après leurs apparitions en 1998, 2000 et 2022. Portée par l'élan structurant de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), la sélection marocaine a connu une transformation profonde. L'édition 2022, déjà disputée à domicile, a constitué un véritable tournant, avec un parcours remarquable jusqu'en finale, où les Marocaines se sont inclinées de justesse face à l'Afrique du Sud (2-1).

Joueuses à suivre

Ghizlane Chebbak Capitaine emblématique, meilleure joueuse de l'édition 2022 avec 3 réalisations, elle incarne l'expérience et le leadership du groupe. Fille de l'ancien international marocain Larbi Chebbak, elle est le trait d'union entre les différentes générations et joue un rôle central dans la stabilité émotionnelle et tactique de l'équipe. À 33 ans, son intelligence de jeu, sa vision et sa capacité à débloquer les situations sur coups de pied arrêtés en font une joueuse incontournable.

Fatima Tagnaout Percutante sur son aile gauche, la joueuse de l'AS FAR est une valeur sûre du championnat local. Fine dribbleuse, dotée d'une grande vivacité et d'une excellente qualité de centre, elle est souvent à l'origine des actions décisives des Lionnes de l'Atlas. Élue meilleure joueuse du championnat à plusieurs reprises, elle incarne la réussite de la formation marocaine locale et symbolise la montée en puissance du football féminin national. Elle pourrait être l'une des révélations du tournoi à domicile.

Le sélectionneur

Jorge Vilda, ancien sélectionneur de l'Espagne championne du monde en 2023, a été nommé à la tête de la sélection marocaine féminine en octobre 2023. Succédant à Reynald Pedros, Vilda s'inscrit dans la continuité du projet ambitieux porté par la FRMF. Son expérience du haut niveau, sa connaissance des jeunes talents et son approche moderne du jeu font de lui un atout stratégique dans la conquête d'un premier sacre continental.

Ambitions et analyse du groupe

En tant que pays hôte, le Maroc vise clairement la victoire finale. Après avoir échoué de peu en 2022, l'objectif est de franchir le dernier palier. Les Lionnes de l'Atlas évolueront devant leur public et auront à coeur de briller dans un tournoi où elles assument désormais le statut de favorites.

Le tirage au sort les a placées dans un Groupe A très compétitif avec la Zambie, le Sénégal et la RD Congo. Si la cohésion et la pression populaire sont bien gérées, le Maroc a les armes pour aller au bout.