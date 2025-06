Ile Maurice: Vers la création de sept académies

Une nation unie par le sport : tel est le voeu du gouvernement, qui affirme vouloir faire de ce domaine un levier d'excellence et de cohésion sociale. Évoquant les grandes lignes de sa stratégie pour le développement sportif, le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a souligné que le sport représente «un pilier central de notre nouvel ordre social». Il a ajouté : «Investir dans les activités sportives, physiques et récréatives, c'est investir dans le bien-être des personnes.» Dans ce contexte, le chef du gouvernement a annoncé la création prochaine de sept académies sportives, sans toutefois en préciser les modalités.

Il a également réitéré l'engagement de l'État envers les athlètes et paraathlètes : « Nous apportons un soutien financier important à nos athlètes et para-athlètes tout en investissant massivement dans la modernisation de nos infrastructures sportives.» Par ailleurs, une étude de faisabilité est en cours en vue de la construction d'un circuit de rallye, destiné aux jeunes passionnés de cette discipline. Le budget alloué au ministère de la Jeunesse et des Sports pour l'exercice 2025-2026 s'élève à Rs 1,1 milliard.

L'industrie hippique est restée sur sa faim...

Alors que les différents stakeholders s'attendaient à ce que le gouvernement annonce des mesures pour redynamiser l'industrie hippique, il n'en a été rien. Pas de réduction de la betting tax, encore moins d'allègement de la TVA sur le fret, les aliments et les soins pour les chevaux; quelques mesures tant espérées par les stakeholders, mais qui ne sont finalement pas concrétisées. Dans un Budget prônant la consolidation fiscale, il est évident que Navin Ramgoolam ne disposait pas véritablement d'une grande marge de manoeuvre.

Dans l'annexe du Budget 2025/2026, on note toutefois, que le gouvernement souhaite apporter des amendements à la Gambling Regulatory Authority (GRA) Act pour renforcer le cadre légal du secteur des jeux à travers les mesures suivantes : création d'une Horse Integrity Division en remplacement de la Horse Racing Division ; réglementation de l'importation et du transfert des chevaux dans le pays ; consolidation des mesures pour combattre les paris clandestins et l'évasion fiscale dans le secteur ; obligation des opérateurs de se connecter au serveur de la MRA, Central Electronic System ; renforcement des lois pour mieux contrôler le secteur des jeux.

Invité pour un commentaire à chaud sur le Budget hier soir, le président du Mauritius Turf Club, Santosh Gujadhur a joué la carte de la prudence en affirmant qu'il communiquera ultérieurement après concertation avec son conseil d'administration. «Nous avons pris note de l'annonce faite ce jour concernant les modifications envisagées à la loi encadrant la GRA Act. Dans un souci de rigueur et de respect de notre gouvernance interne, nous estimons nécessaire de consulter notre conseil d'administration avant de formuler tout commentaire officiel. En conséquence, nous nous abstiendrons de toute déclaration publique ce soir et communiquerons en temps utile, après les délibérations nécessaires en interne.»