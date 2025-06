Ile Maurice: Hôpitaux, prévention, numérique - La santé entre dans une nouvelle ère

Le Premier ministre a levé le voile sur une réforme ambitieuse du système de santé, au coeur du Budget, affirmant la volonté de bâtir un modèle futuriste, résilient et inclusif. Dans un contexte marqué par la montée des maladies non transmissibles, le vieillissement de la population et les menaces sanitaires croissantes des pandémies aux effets du changement climatique , le pays amorce un virage décisif.

Première étape symbolique : la révision d'une législation sanitaire qui date de 1925. Mais la transformation va bien au-delà des textes. Elle repose sur une approche proactive et préventive, avec le lancement du programme innovant, Path to Remission, destiné aux personnes diabétiques et prédia bétiques. Ce programme, doté de Rs 47 millions, pourrait bénéficier à quelque 450 000 citoyens. La lutte contre les maladies cardiovasculaires et le cancer sera renforcée, avec l'appui d'experts internationaux et l'organisation de conférences médicales de haut niveau. Côté prévention, le gouvernement frappe fort : dès aujourd'hui, 6 juin, les droits d'accise sur l'alcool et le tabac augmentent de 10 %, tandis que ceux sur les produits sucrés sont doublés.

Les hôpitaux quant à eux entre ront dans une nouvelle ère de gestion. Cinq managers professionnels seront recrutés pour assurer une gouvernance rigoureuse, avec des indicateurs de performance précis. Des urgentistes qualifiés prendront en charge les cas en urgence, tandis qu'une Commission nationale pour la qualité des soins verra le jour, tout comme un Ombuds person de la santé, pour mieux encadrer le secteur et traiter les plaintes. La numérisation du système de santé est également en marche, avec l'introduction des dossiers médicaux électroniques, de la télémédecine et des ordonnances numériques, visant à réduire les files d'attente et améliorer la coordination des soins.

Parallèlement, le recrutement de 1 000 étudiants infirmiers sur les trois prochaines années, de 50 sages-femmes, de 50 médecins et de 30 spécialistes est prévu, et le budget dédié à la formation est doublé.

Une stratégie inédite contre les maladies transmises par les moustiques est lancée, avec Rs 24 millions pour la technique des insectes stériles.

Au total, Rs 18,5 milliards sont allouées à la santé cette année.