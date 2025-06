Ile Maurice: Rencontre cordiale et satisfaisante entre la GSEA et le ministre Mahomed

Les choses bougent pour les travailleurs de la capitale. La Government Services Employees Association (GSEA) a obtenu une oreille attentive, celle du ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed. Le secrétaire du syndicat, Gheerishsing Gopaul, se dit satisfait : «Nos requêtes ont été entendues. Le ministre les a prises positivement, et il nous a même fait part de ses projets à long terme.»

À l'origine de cette rencontre, une lettre adressée au Premier ministre par la GSEA, avec copie au ministre des Transports terrestres. Objectif : désengorger Port-Louis, améliorer le quotidien des fonctionnaires et réduire la pression sur les routes. Parmi les propositions phares : la création de zones de stationnement gratuites en périphérie de la capitale, accompagnées de navettes régulières pour rallier le centre-ville.

Et les discussions semblent porter leurs fruits. Selon Gheerishsing Gopaul, l'idée de réaffecter les parkings autour de Port-Louis pour les travailleurs revient sur la table. «Cela va soulager le problème de stationnement. En plus, des navettes seront mises à disposition pour les transporter de ces aires de stationnement jusqu'au centre-ville.»

Un transport public renforcé est aussi à l'étude. De nouveaux bus, à tarif légèrement plus élevé mais garantissant la disponibilité du service, pourraient être introduits pour faciliter les trajets domicile-travail. «Cela encouragera peut-être certaines personnes à laisser leur voiture chez elles, ce qui est bon pour l'environnement et réduira le stress des travailleurs.» Même si le projet en est encore au stade d'étude, la GSEA se félicite que «75 % de nos requêtes aient été prises en considération».

Du côté du ministère, la volonté de collaboration est manifeste. Le ministre Osman Mahomed justifie cette rencontre : «Suite à la lettre envoyée au Premier ministre, j'ai jugé nécessaire de rencontrer ce syndicat pour écouter ses doléances et trouver des solutions.» Il admet que plusieurs problèmes structurels aggravent la situation, notamment le trafic dense venant de l'Ouest via le SAJ Bridge et le fly-over d'Ébène, mal conçu selon lui, causant des ralentissements majeurs.

Il souligne aussi un manque de coordination entre certaines institutions : «Pour le fly-over d'Ébène, la Road Development Authority (RDA) n'avait pas consulté la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU). J'ai abordé ce point récemment avec mon collègue Ajay Gunness pour assurer une meilleure collaboration à l'avenir.»

Parmi les pistes évoquées durant la réunion : l'optimisation du transport en commun, notamment via le métro et un service exécutif amélioré avec les 100 bus électriques de la CNT. Le ministre salue également l'ouverture d'esprit de la GSEA sur d'autres sujets importants, comme le flexi-time et la coopération entre les fonctionnaires et les autorités pour renforcer l'efficacité du service public. «Bref, la réunion a été très positive», conclut-il.